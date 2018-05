Lorena Bobbit | un documentario 25 anni dopo

gqitalia

: @kenyaEin Ah, perciò allora Lorena Bobbit... - salwood70 : @kenyaEin Ah, perciò allora Lorena Bobbit... - lise_monica : @SirDistruggere Sarà una nuova Lorena Bobbit e vorrà mica tagliare il pipino a Macron? ?????? - cechi66 : @IlReverendo71 Ma non era già stato fatto sul marito di Lorena Bobbit -

(Di giovedì 3 maggio 2018) Chi non c’era o chi era troppo piccolo, non può capire. Di fatto, la storia dit diventò virale molto prima che iniziasse l’epoca dell’internet planetario e dei social network. Era il 1993 e la periferia di Washington si trasformò in una specie di reality show, con il mondo diviso tra le ragioni di lui e quelle di lei, in un misto di ansia e paura e nell’attesa del confessionale, ovvero il processo. La storiaGallo faceva l’estetista. Era nata in Ecuador e da quattroera sposata con un ex marine, John Wayne, un paio d’in più. Fu una notte di liti accese che li avrebbe resi famosi in tutto il mondo: il 23 giugno John Wayne voleva fare l’amore.non ci pensava nemmeno. La storia avrebbe potuto avere decine di finali diversi, ma tutti prevedibili, perché già accaduti. Successe invece un fatto inaspettato:si armò di un coltello in ...