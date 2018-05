Londra investe sui bagni pubblici per far girare la ‘night economy’

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 maggio 2018) di Gianluca Avagnina Investire su una rete di servizi igieniciefficienti avrà un impatto positivo sull’economia notturna di. O almeno ne è convinto il sindaco della capitale inglese, Sadiq Khan, che ha espresso la sua intenzione di stanziare fondi per fornire un maggior numero e una migliore qualità di toilette pubbliche. La mossa fa parte della sua 24-hour vision for London, una strategia ufficiale volta a proteggere e incentivare lalondinese, che produce un giro di affari il cui valore si aggira intorno ai 26 miliardi di sterline. “Ho promesso di essere il sindaco di tutti i londinesi, e sono quindi determinato nel volermi assicurare che tutti possano godere appieno della nostra splendida città. Le toilette sono un servizio pubblico essenziale e condizionano l’esperienza della capitale sia per chi ci vive, sia per i turisti”, ha affermato ...