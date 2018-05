Logitech : cresce fatturato a 2 - 5 mld dollari - utile 208 - 5 mln : Roma, 3 mag. (AdnKronos/ats) – Logitech, società svizzera specializzata nelle periferiche per computer, ha registrato per l’esercizio 2017/2018, chiuso a fine marzo, un fatturato in aumento del 16% su base annua a 2,57 miliardi di dollari (circa 2,56 milioni di franchi). L’utile netto è progredito da 205,9 milioni a 208,5 milioni. A cambi costanti, il giro d’affari è incrementato del 13%, precisa il gruppo in un ...