Locazione ad uso commerciale e idoneità del bene all’uso convenuto

Clausola penale e l’inadempimento nel contratto di Locazione : La Cassazione del 13.3.2018 n. 6015 ha affermato che Nelle obbligazioni di durata (come quelle del contratto di locazione) assistite da una Clausola penale, il divieto di cumulo ex art. 1383 c.c. fra la prestazione principale e la penale concerne le sole prestazioni già maturate ed inadempiute, ma non anche quelle non ancora maturate, non coperte dalla penale, giacché, in caso contrario, il debitore potrebbe sottrarsi all'obbligazione ...