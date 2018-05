Lo Zenit non commenta l' addio di Mancini

Volley - UFFICIALE : Wilfredo Leon non rinnova con lo Zenit Kazan. Il cubano sbarca a Perugia? : Wilfredo Leon ha ufficializzato il suo addio allo Zenit Kazan. Lo schiacciatore cubano , ritenuto uno dei più forti giocatori al mondo, ha comunicato attraverso i suoi profili social che non giocherà più con la casacca dello squadrone russo con cui ha vinto tutto. Il 24enne caraibico, naturalizzato polacco in seguito al matrimonio, è pronto per spostarsi: ormai è quasi certo che sbarcherà in Italia e vestirà la maglia di Perugia. Manca soltanto ...

Criscito : 'Non rinnovo con lo Zenit - torno in Italia' : Il difensore italiano dello Zenit San Pietroburgo, Domenico Criscito ha dichiarato in un'intervista a ExtraTime sulla Gazzetta dello Sport : 'Sono in scadenza di contratto a giugno e mi hanno offerto il rinnovo, ma rifiuterò. Dopo 7 anni bellissimi in Russia la volontà è di tornare in Italia con la mia famiglia. Volevo andar via ...