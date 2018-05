Lo spam compie 40 anni | oggi il 56% delle mail è spazzatura

meteoweb.eu

(Di giovedì 3 maggio 2018) La posta indesiderata, più comunemente nota come ““, ovvero l’invio simultaneo di unaad un numero elevato di persone per scopo commerciale,40. Il primo messaggio di posta indesiderata è stato infatti inviato il 3 maggio 1978 a circa 400 persone. L’idea si deve a Gary Thuerk, responsabile marketing della società informatica Digital Equipment Corporation (Dec), che decise di inviare uno stesso messaggio a tutti e 393 gli indirizziesistenti sulla costa ovest degli Stati Uniti, per pubblicizzare una dimostrazione di materiale informatico. Il termine “” deriva da uno sketch dei Monty Python, in cui una cameriera insistente propone agli avventori di un locale una serie di piatti a base di, carne in scatola. Dal 1978 la posta indesiderata ne ha fatta di strada: non risparmia alcuna casella di posta elettronica, ...