Annunciato Little Nightmares Complete Edition per Nintendo Switch : Il Nintendo Direct di ieri ha regalato nuove graditissime sorprese agli utenti Switch, gli annunci sono stati molti e, tra questi, vi segnaliamo quello di Little Nightmares Complete Edition che, come comunica Bandai Namco Entertainment Europe, sarà disponibile sull'ibrida a partire dal 18 maggio. I giocatori potranno accompagnare Six nel suo misterioso viaggio nel mondo di Le Fauci. Questa edizione completa dell'acclamato platform 3D sviluppato ...

Little Nightmares COMPLETE EDITION arriva su Switch : BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare LITTLE NIGHTMARES COMPLETE EDITION per Nintendo Switch. Dal 17 maggio in Italia, i giocatori potranno accompagnare Six nel suo misterioso viaggio nel mondo di Le Fauci. LITTLE NIGHTMARES debutta su Switch a Maggio Questa edizione completa dell’acclamato platform 3D sviluppato da Tarsier Studios, e portato su Nintendo Switch da Engine Software, includerà il ...

Sempre più vicina la versione Switch di Little Nightmares? : Già dallo scorso mese di gennaio si vociferava una possibile versione Switch di Little Nightmares, l'affascinante puzzle-platform recensito tempo fa sulle pagine di Eurogamer.it inizialmente non previsto per l'ibrida di Nintendo.Oggi arrivano ulteriori indiscrezioni, riportate da Wccftech, che vorrebbero Little Nightmares in arrivo su Switch: il titolo è, infatti, comparso nel curriculum di un dipendente di Engine Software che conferma di essere ...

Little Nightmares : La Residenza – Recensione - Trailer e Gameplay : Dopo Little Nightmares e i DLC “Le Profondità” e “The Hideaway“, vogliamo condividere con voi la Recensione di La Residenza, l’ultimo capitolo aggiuntivo per la nuova IP firmata Bandai Namco. Little Nightmares: La Residenza – Recensione La Residenza è disponibile a partire da oggi come terzo e ultimo contenuto aggiuntivo per la storia di Little Nightmares, nel quale vestiamo ...

Little Nightmares : disponibile l'ultimo capitolo della storia The Residence : Bandai Namco Entertainment Europe annuncia il lancio di The Residence, il terzo e ultimo capitolo di Secrets of The Maw. Nei primi due capitoli, Le Profondità e The Hideaway, il Fuggiasco era riuscito a eludere con successo l'ira della Nonnina scoprendo la storia dei Nomini. The Residence pone di nuovo il Fuggiasco contro la misteriosa Signora. Incluso nell'Expansion Pass di Little Nightmares di Tarsier Studios, The Residence è disponibile da ...

Little Nightmares si conclude con The Residence : BANDAI NAMCO è lieta di annunciare il lancio di The Residence, il terzo e ultimo capitolo di Secrets of The Maw di Little Nightmares. Nei primi due capitoli, Le Profondità e The Hideaway, il Fuggiasco era riuscito a eludere con successo l’ira della Nonnina scoprendo la storia dei Nomini. Little Nightmares – Disponibile il terzo e ultimo DLC The Residence pone di nuovo il ...