L’incredibile | vera storia dello Zio Fester della famiglia Addams

(Di giovedì 3 maggio 2018) Quando nacque Shirley Temple, la riccioli d’oro del cinema, lo Zioera già una star. O meglio, lo era l’attore che quarant’anni più tardi ne avrebbe vestito i panni: Jackie Coogan. Nel mondo di Hollywood furono tanti i bambini e gli adolescenti prodigio il cui futuro si dimostrò tutt’altro che roseo. Lee Aaker, dopo il successo planetario di Rin Tin Tin, da grande trovò lavoro come carpentiere e istruttore di sci. Altri finirono strangolati dalla fama. Erin Moran, la “sottiletta” di Happy Days, è morta in povertà. Adam Rich, il Nicolas,Bradford, chiuse la carriera finendo in carcere per furto. Ad altri andò peggio: Mary Anissa Jones, la piccola orfana Buffy di Tre nipoti e un maggiordomo, morì a diciotto anni di overdose. Dana Plato, la Kimberly de Il mio amico Arnold, con la chiusuraserie tv non trovò più alcun ruolo importante: perse la custodia del ...