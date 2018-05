Limbadi | il gip scarcera Rosaria Mancuso | “Non c’è la prova che detenesse le armi trovate

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 maggio 2018) Torna libera, la donna di 63 anni parente dei boss di, nei cui terreni i carabinieri hanno trovato un revolver, un fucile a pompa, centinaia di munizioni, un caricatore e un kit per la pulizia delle. Il gip di Vibo Valentia, Grazia Maria Monaco, ha rigettato la richiesta di arresto avanzata dalla procura dopo la perquisizione effettuata dai carabinieri. Il nome deiè salito agli onori della cronaca dopo l’autobomba esplosa il 9 aprile che ha ucciso Matteo Vinci. Dal primo momento, infatti, la madre della vittima ha collegato l’attentato (in cui è rimasto ferito anche il marito) ai problemi di vicinato con la famiglia di. Quest’ultima, in merito all’accusa di detenzione illegale di(che non è collegata con l’indagine sull’autobomba), interrogata dal gip ha “negato di occuparsi della campagna per via di una malattia cardiaca per la ...