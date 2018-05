Licia Colò verso il ritorno in Rai

Licia Colò/ Addio a Raitre - cambia tutto su Tv2000 : "Andare via non è stato semplice - ma..." : Il nuovo format su TV 2000, il rapporto di coppia e la maternità: Licia Colò si racconta e nel farlo ripercorre i motivi che hanno determinato il suo Addio a Raitre . (Pubblicato il Wed, 02 May 2018 16:26:00 GMT)

Nunzia De Girolamo : 'Niccolò Ghedini - Licia Ronzulli e Renato Brunetta devono essere cambiati' : ' Silvio Berlusconi non è spompato o stanco, purtroppo c'è un problema serio: la classe dirigente'. Un durissimo attacco di Nunzia De Girolamo , in diretta a Omnibus , su La7 , all'attuale classe ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : una pericolosa nemica per Natascha! ALicia bacia Viktor… : Nuove inaspettate rivalità sono in arrivo nelle puntate tedesche di Tempesta d’amore! Uno dei volti più amati delle ultime stagioni della soap finirà infatti per farsi come nemico un nuovo personaggio decisamente pericoloso… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania a inizio aprile! Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: Jessica contro Natascha Natascha e Jessica, Tempesta d’amore © ARD/Christof ...