Licenziata per tumore : 'usata malattia' : 'Noi dipendenti e collaboratori si leggenella missiva non ci sentiamo rappresentati dalla collega checi ha portato agli onori della cronaca in modo infamante'.

'Non ci piaci - sei nera' a Senigallia operatrice Licenziata dalla casa di riposo : Piaceva a tutti come lavorava, ma è stata licenziata perché gli anziani della casa di riposo non volevano una nera. È successo a Senigallia, in provincia di Ancona. La ragazza senegalese stava per ...

Milano - Licenziata dopo un tumore scrive una lettera aperta a papa Francesco : La 53enne che ha perso il lavoro presso il Piccolo Cottolengo di Milano si è rivolta al Pontefice chiedendo un intervento per riavere l'occupazione, "che vivo...

Licenziata perché incinta - esplode la rabbia : "Essere in gravidanza non è un reato" : "Essere in gravidanza oggi in Italia sembra essere diventato un reato o una colpa. Non occorre pietismo di fronte ad una donna che si trova in stato di gravidanza, ma piuttosto grande stima e rispetto. Come...

Cassiera ritaglia i punti del Mulino Bianco - Licenziata. Per la Cassazione 'è giusta causa' : La Cassazione ha confermato il licenziamento per giusta causa nei confronti di una Cassiera della 'Cooperativa Adriatica' colpevole di aver ritagliato i punti premio da due confezioni di cracker del ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : mamma Licenziata - per il giudice l'Ikea ha ragione (4 aprile) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: mamma licenziata, l'Ikea ha ragione. Sparatoria nella sede di YouTube, donna irrompe cerca di colpire il fidanzato e ferisce 4 persone (4 aprile 2018)(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 01:43:00 GMT)

Licenziata da Ikea per non aver rispettato i turni - il Tribunale dà ragione all'azienda : Alla fine l’ha spuntata Ikea. Il Tribunale di Milano sezione Lavoro ha respinto il ricorso di Marica Ricutti, la mamma lavoratrice

Gelataia si rifiuta di servire Salvini - la madre : «Licenziata per colpa sua». Ma è polemica : La vicenda in una gelateria di Milano. La ragazza si sarebbe rifiutata di servire Salvini: «Non servo i razzisti». La madre accusa: «Dopo quel no è stata licenziata». Diversa la versione dei titolari dell'esercizio commerciale

Operatrice ecologica Licenziata : rifiutato il ricorso dal giudice : Era stata licenziata il 30 giugno 2017 dopo undici anni di servizio nella ditta di nettezza urbana di Collegno, la Cidiu che si occupa della raccolta dei rifiuti nella zona ovest di Torino. licenziata per aver rubato tra i rifiuti La donna di 40 anni, separata, madre di 3 figli, vive in una casa popolare ed ha sempre lavorato duramente. Non era la prima volta che amici e colleghi le regalavano qualcosa per aiutarla, visto che anche il padre dei ...