Licenziata a causa tumore | gruppo dipendenti | usata malattia

Cassiera ritaglia i punti del Mulino Bianco - Licenziata . Per la Cassazione 'è giusta causa' : La Cassazione ha confermato il licenziamento per giusta causa nei confronti di una Cassiera della 'Cooperativa Adriatica' colpevole di aver ritaglia to i punti premio da due confezioni di cracker del ...

"Io molestata - palpeggiata - presa a schiaffi - senza che Google prendesse le mie difese. Ma mi ha Licenziata". Ex dipendente fa causa : Dopo le accuse rivolte a Google da James Damore, Tim Chevalier e altri ex dipendenti, questa volta è una donna ad attaccare il gigante di Mountain View. Si chiama Loretta Lee, è un ingegnere del software e ha lavorato nella compagnia per otto anni fino al 2016, quando è stata licenziata per le sue "performance carenti". Lee sostiene però di essere stata fatta fuori per un altro motivo: tempo prima di ricevere il ...