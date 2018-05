LIBERATO | “INTOSTREET” E “JE TE VOGLIO BENE ASSAJE” Video | Nove Maggio Napoli

LIBERATO - “Intostreet” e “Je te voglio bene assaje”/ Video - confermato il concerto del 9 maggio : Liberato , “Intostreet” è il nuovo singolo: Video , dopo "Tu t’è Scurdat e me" esce il sequel; a distanza di 24 ore arriva il nuovo brano “Je te voglio bene assaje” .(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 19:05:00 GMT)

