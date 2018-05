L' euro resta ai minimi da quasi 4 mesi a quota 1 | 1977 dollari

Shopping per quasi 4mila euro con carte rubate - arrestati due romeni : Dal 3 al 25 maggio chiuso un tratto di tangenziale 3 Travolto dall'escavatore ribaltato, perde la vita un 70enne 4 Calci e pugni alle vetrine del DPiù e botte ai carabinieri, clandestino arrestato I ...

Ruba bici da 2 mila euro - carabiniere fuori servizio lo arresta : BOLZANO. Un carabiniere del reparto operativo di Bolzano, in quel momento libero dal servizio, ha arrestato per furto un quarantatreenne pugliese residente nel capoluogo altoatesino. Il militare si ...

Draghi : "Crescita eurozona resta solida" : 15.21 Nonostante i segnali di moderazione, dopo diversi trimestri superiori alle attese, la crescita dell'Eurozona resta "solida e con un'ampia diffusione". Lo ha affermato il presidente della Bce, Draghi. E ha ribadito: nella politica monetaria serve "pazienza,prudenza e perseveranza". Poi è tornato ad ammonire: l' attuazione delle riforme strutturali "deve essere rafforzata". E sulle misure commerciali annunciate dagli Usa: "Preoccupa" il ...

Kering vola in Borsa : +6 - 6% sul Cac40 dopo vendite trimestrali - "inarrestabile" Gucci. CS alza tp a 515 euro : vola Kering sulla Borsa parigina, con il titolo che balza in testa al Cac40 con un guadagno del 6,6% a 467 euro ad azione. A sostenere la corsa del big del lusso francese i conti del primo trimestre ...

Milano - vende un appartamento non suo e incassa 120mila euro : arrestato : Si è finto agente immobiliare e con la complicità di una donna che si è finta proprietaria, è riuscito a vendere un appartamento incassando la somma di 120mila euro. E' accaduto a Milano a un 50enne ...

L'Atalanta cala il tris a Benevento - l'europa resta nel mirino : 3 a 0 dei nerazzurri al Ciro Vigorito: a segno Freuler, Barrow , prima rete in A, e Gomez. La squadra di De Zerbi già stasera potrebbe essere retrocessa aritmeticamente in B

Fmi : l’Italia accelera ma resta ultima in europa. Rischi al ribasso sulla crescita globale : Riviste al rialzo a +1,5% le stime di crescita nel nostro Paese per il 2018 e a +1,1% nel 2019. Nell’Eurozona però gli altri Paesi fanno meglio, Grecia compresa. crescita mondiale solida:?confermata a +3,9% ma ci sono Rischi di frenata...

BARI - ARRESTATO DIRIGENTE POLICLINICO : TANGENTE 3MILA euro/ Ultime notizie - concussione in flagranza di reato : BARI, ARRESTATO DIRIGENTE POLICLINICO Ospedale per una TANGENTE da 3MILA EURO: Ultime notizie e indagini della Procura e Guardia di Finanza. Mazzetta e arresto in flagranza di reato(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 19:56:00 GMT)

Bari - fermato con tangente da 3.000 euro : arrestato in flagrante dirigente del Policlinico : La Guardia di Finanza ha arrestato per concussione in flagranza di reato Giovanni Giannoccaro, responsabile dell’area risorse finanziarie del Policlinico di Bari. Il dirigente, 63 anni, è stato fermato immediatamente dopo aver ricevuto 3.000 euro dal rappresentante legale di un’impresa che riproduce supporti registrati, titolare di un contratto di appalto per l’archiviazione documentale, in proroga, stipulato con la struttura sanitaria del ...

