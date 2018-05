L' epidemia della lattuga killer che ora terrorizza gli Stati Uniti

ilgiornale

(Di giovedì 3 maggio 2018) La "gli. Dopo oltre 120 casi segnalati in ben venticinque, è arrivato il primo decesso causato da una infezione alimentare provocata dal batterio Escherichia coli. Batterio che è stato appunto rilevato nella.Come riporta il New Scientist, i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno segnalato 121 casi di infezione tra persone di età compresa fra uno e 88 anni. Il primo decesso correlato al batterio è stato registrato in California. Per il momento, però, non sonodiffusi altri dettagli sul caso. Il ceppo del batterio E.coli, che stando l'America, provoca diarrea, vomito e crampi allo stomaco e può portare a insufficienza renale. Sintomo, quest'ultimo, che è stato riportato in quattordici delle cinquantadue persone che sono state ricoverate a causa dell'infezione."L'avvelenamento ...