Leonardo | Toscana e Valle Loira unite per i 500 anni dalla morte del genio

(Di giovedì 3 maggio 2018) La Regionee quella del Centrodellaper celebrare insieme, nel 2019, i 500dida Vinci, con un progetto che mettera’ insieme cultura, ricerca scientifica e promozione turistica. E’ quanto deciso oggi nel corso di un incontro, a Firenze, tra la vicepresidente della RegioneMonica Barni e una delegazione della regione francese guidata dal presidente della Regione Centre-Val de Loire Francois Bonneau. “Vogliamo organizzare insieme le celebrazioni leonardiane – ha detto Barni – perche’ lae la regione Centrodellasono le due realta’ in cuie’ nato e morto, e quelle in cui ha maggiormente lavorato”. Per Barni, “ci e’ sembrato importante costruire insieme una programmazione di celebrazioni per rinsaldare il nostro rapporto nel nome ...