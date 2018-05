Legion è la dimostrazione dello strapotere degli autori seriali

wired

(Di giovedì 3 maggio 2018) Più ci si inoltra in questa seconda stagione di, che continua la sua corsa su Fox e a cui è stato aggiunto addirittura un episodio (da 10 sono diventati 11), più ci si accorge come diventi evidente un fatto: la serie è sostanzialmente incentrata su un narratore inaffidabile. Anzi, su una narrazione variamente inaffidabile. Il gioco di sospensione della trama, di ramificazione delle ipotesi, di sovrapposizione dei piani temporali e perfino mentali è indizio di un altro elemento: loshowrunner, in questo caso di quel genio imprevedibile di Noah Hawley. Partiamo dall’episodio andato in onda ieri sera, il Capitolo 13 chiamato Conspiracy. In sintesi ha segnato il ritorno di Lenny, lo sfuggente personaggio interpretato da una incredibile Aubrey Plaza. Conosciuto ai tempi della clinica psichiatrica all’inizio della prima stagione, Lenny era il compagno ...