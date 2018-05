Legale Trump | rimborsò soldi per silenzio pornostar

Trump rimborsò il Legale che aveva pagato il silenzio della pornostar Stormy Daniels : Donald Trump ha rimborsato di tasca propria Michael Cohen, suo avvocato personale ora indagato dall'Fbi, per i 130mila dollari versati poco prima delle presidenziali alla pornostar Stormy Daniels in cambio del suo silenzio sulla presunta storia con il presidente Usa nel 2006.Lo ha rivelato a Fox News Rudy Giuliani, uno degli avvocati di Trump. Il tycoon ha sempre negato non solo l'affaire ma anche di essere a conoscenza del pagamento. Giuliani ...

Pornostar Stormy Daniels contro Legale di Trump : 'Vogliamo la verità' - : La donna ha parlato al termine dell'udienza sulla perquisizione da parte dell'Fbi dell'ufficio dell'avvocato del Presidente Usa, Michael Cohen. "Per anni ha agito come se fosse sopra la legge"

Legale di Trump indagato per "interessi personali" : L'avvocato personale del presidente Donald Trump , Michael Cohen è sotto inchiesta penale. Lo ha confermato il dipartimento di Giustizia dopo le anticipazioni dei media Usa. Secondo la Abc, l'...

Fbi nello studio del Legale di Trump - il tycoon sfoga la rabbia su twitter : "E' caccia alle streghe" : L'intervento del Federal Bureau, ieri, non è direttamente legato all'inchiesta che Mueller sta svolgendo sul Russigate, ma è molto probabile che sia iniziato grazie alle informazioni condivise da Mueller con le autorità di New York. Sequestrati documenti su pagamenti alla pornodiva Stormy Daniels. Trump: "Il privilegio avvocato-cliente è morto"

Russiagate - perquisiti uffici del Legale di Trump. Lui : “Attacco al nostro Paese” : L’Fbi ha perquisito gli uffici, l’abitazione privata e una camera d’albergo dove risiede Michael Cohen, l’avvocato personale di Donald Trump. Il provvedimento è stato deciso dopo una comunicazione tra Robert Mueller, il procuratore speciale che indaga sul Russiagate, e i giudici federali di New York. Non è ancora chiaro se sia in qualche modo legata all’inchiesta sulla collusione tra la campagna elettorale di Trump e la Russia, o abbia a che ...

Trump chiede alla pornostar 20 mln ma il Legale di lei rilancia : Daniels non è l’unica : Trump chiede alla pornostar 20 mln ma il legale di lei rilancia: Daniels non è l’unica Continua la battaglia legale alla Casa Bianca. L’avvocato del presidente Usa vuole un risarcimento da Stormy Daniels per aver violato un accordo, ma il suo difensore sostiene che la sua assistita ha subito minacce fisiche Continua a leggere L'articolo Trump chiede alla pornostar 20 mln ma il legale di lei rilancia: Daniels non è l’unica ...

Russiagate - il Legale di Trump : è il momento di chiudere le indagini - via procuratore Mueller : Democratici all'attacco: "È un abuso di potere. L'ostruzione della giustizia è un pericolo per la nostra democrazia"

