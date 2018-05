Lega | che fare?

La Federal Trade Commission contro Sony - Nintendo e Microsoft per politiche di garanzia ilLegali : Avete presente quell'adesivo presente su tantissimi prodotti e in cui probabilmente vi sarete imbattuti in più di un'occasione che recita: "Warranty Void if Removed"? A quanto pare l'adesivo stesso è illegale secondo il Magnusson-Moss Warranty Act e la FTC (Federal Trade Commission) si è attivata per inviare delle lettere di avvertimento a sei compagnie.Le compagnie sono ASUS, HTC e Hyundai ma anche e soprattutto tre aziende chiave nel mondo dei ...