Lega-5S ai ferri corti

Marco Ferri gay? Jonathan parla del loro Legame all’Isola dei Famosi : Jonathan parla del suo rapporto con Marco Ferri: le parole dell’ex naufrago a Domenica Live Del rapporto instauratosi tra Marco Ferri e Jonathan all’Isola dei Famosi molto si è parlato nelle scorse settimane. Alcuni, inoltre, avevano anche insinuato che tra i due, in realtà, ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. Marco Ferri […] L'articolo Marco Ferri gay? Jonathan parla del loro legame all’Isola dei Famosi ...