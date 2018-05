Le star del segno del Toro | tutti i personaggi famosi nati tra fine aprile e maggio

Anticipazioni Amici 17 : Elisa e Nadia Toffa 'guest star' della prossima diretta Video : Su quali ospiti puntera' Maria De Filippi per provare a recuperare contro 'Ballando con le Stelle'? Questa è la domanda che si stanno facendo i fan di #Amici 17 da quando si è saputo che la quarta puntata del serale ha perso nettamente in termini d'ascolto con il competitor di Rai Uno. A rispondere a questa curiosita' è stato 'Tvblog' in anteprima: il famoso sito ha fatto sapere che a duettare con i ragazzi saranno Gino Paoli ed #Elisa, mentre ...

Anticipazioni Amici 17 : Elisa e Nadia Toffa 'guest star' della prossima diretta : Su quali ospiti punterà Maria De Filippi per provare a recuperare contro 'Ballando con le Stelle'? Questa è la domanda che si stanno facendo i fan di Amici 17 da quando si è saputo che la quarta puntata del serale ha perso nettamente in termini d'ascolto con il competitor di Rai Uno. A rispondere a questa curiosità è stato 'Tvblog' in anteprima: il famoso sito ha fatto sapere che a duettare con i ragazzi saranno Gino Paoli ed Elisa, mentre la ...

Biglietti Finale Champions League 2018 - Real Madrid-Liverpool : come acquistare i tickets per la sfida di Kiev del 26 maggio : Saranno Real Madrid e Liverpool a contendersi il più importante trofeo europeo per squadre di club: il sorteggio ha deciso che saranno gli spagnoli a giocare formalmente in casa la partita. L’atto conclusivo del torneo anche quest’anno verrà disputato di sabato: si giocherà il 26 maggio alle ore 20.45 all’NSC Olimpiyskiy Stadium di Kiev, in Ucraina. Il Real Madrid, qualificato di diritto in qualità di detentore del trofeo, dopo aver concluso la ...

Biglietti Finale Coppa Italia - Juventus-Milan : come acquistare i tickets per la sfida dell’Olimpico (9 maggio) : Mercoledì 9 maggio, alle ore 21.00, andrà in scena all’Olimpico di Roma la Finale di Coppa Italia: proprio come due anni fa a contendersi la Coppa nazionale saranno Juventus e Milan: allora fu un gol di Morata al minuto 110 a sancire la vittoria dei bianconeri, guidati già all’epoca da Massimiliano Allegri. La Juventus, che formalmente giocherà in casa, è giunta all’atto conclusivo eliminando, nell’ordine, il Genoa per ...

Il 4 maggio è lo star Wars Day : l’origine della ricorrenza legata alla celebre saga di Lucas : Non tutti sanno che il 4 maggio in tutto il mondo si festeggia lo Star Wars Day: una ricorrenza molto particolare, che ogni anno raduna migliaia di appassionati in tutto il mondo. La sua origine? Un gioco di parole.Continua a leggere

Rassegna 3.5. Oggi giorno decisivo del Pd : si sceglie se stare o meno coi grillini : Ansa Politica. Salvini chiede pre-incarico. Colle pronto a nuovo giro. Di Maio, ora al voto. Prosegue lo scontro con la Lega. Ansa Interni. Caso colf in nero, Fico valuta querela nei confronti delle ...

Biglietti Udinese-Inter - Serie A (6 maggio) : come acquistare gli ultimi tickets per la partita della Dacia Arena : Domenica 6 maggio, alle ore 12.30, il Lunch match della 36ma giornata del campionato di calcio di Serie A sarà tra l’Udinese e l’Inter. Una sfida densa di significati per entrambe le compagini che hanno la necessità di fare punti per obiettivi diversi. I friulani, reduci da un periodo molto complicato, hanno cambiato guidata tecnica: via Massimo Oddo ed in panchina l’ex calciatore della Juventus Igor Tudor. Situazione ...

Biglietti Chievo-Crotone - Serie A (6 maggio) : come acquistare gli ultimi tickets per la partita del Bentegodi : Domenica 6 maggio allo stadio Bentegodi di Verona andrà in scena una sfida molto importante per i bassi fondi della graduatoria del campionato di calcio di Serie A tra il Chievo ed il Crotone, valida per la 36ma giornata del torneo nazionale. Un match importante quello del rettangolo di gioco verone. I clivensi avranno un nuovo mister in panchina: esonerato Maran e promozione, dalla Primavera alla prima squadra, di Lorenzo D’Anna. ...

Biglietti Juventus-Bologna - Serie A (5 maggio) : come acquistare gli ultimi tickets per la partita dell’Allianz Stadium : Sabato 5 maggio alle ore 20.45 l’Allianz Stadium sarà teatro dell’anticipo serale della 36esima giornata di Serie A tra la Juventus ed il Bologna. I bianconeri, reduci dal sofferto successo nel Derby d’Italia di San Siro contro l’Inter, hanno portato il loro vantaggio a +4 sul Napoli in vetta alla graduatoria generale, quando mancano tre turni al termine del campionato, approfittando del ko dei partenopei nella trasferta ...

Biglietti Napoli-Torino - Serie A (6 maggio) : come acquistare gli ultimi tickets per la partita del San Paolo : Domenica 6 maggio lo stadio San Paolo sarà teatro del confronto tra Napoli e Torino, valido per la 36esima giornata di Serie A. Gli uomini di Maurizio Sarri, reduci dal ko di Firenze, debbono reagire al risultato negativo ed alla delusione di aver visto scappare la Juventus, in testa con 4 punti di vantaggio a tre giornate dal termine. Dopo i fuochi d’artificio del post partita dell’Allianz Stadium, quelli delle polemiche sugli ...

Trump ha pagato il silenzio della pornostar sulla relazione : “Ha rimborsato l’avvocato” : Trump ha pagato il silenzio della pornostar sulla relazione: “Ha rimborsato l’avvocato” La rivelazione arriva dall’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani, ora uno degli avvocati di Trump, che di fatto smentisce la precedente ricostruzione del numero uno della casa Bianca.Continua a leggere La rivelazione arriva dall’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani, ora uno […]