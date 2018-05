Le Marche tremano ancora : Roma, 3 mag. (AdnKronos) – Le Marche tremano ancora . Numerose scosse di terremoto sono state registrate dall’Ingv nel maceratese. Dalla mezzanotte sono state cinque le scosse, di magnitudo compresa tra 2 e 2.5, con epicentro vicino ai comuni di Monte Cavallo e Pieve Torina e Muccia. Già nella giornata di ieri erano state una quindicina le scosse in provincia di Macerata, tra le quali le più forti sono state quella di magnitudo 3.2 ...

Terremoto - due scosse nella notte : Marche e Abruzzo tremano ancora : Due scosse di Terremoto sono state registrate dall'Ingv nella notte in Abruzzo e nelle Marche . Il primo sisma, di magnitudo 2.2, è avvenuto alle 00.41 nella zona di Campotosto (Aq). Alle...

Le Marche tremano ancora : scossa di magnitudo 3.2 a Muccia. Paura in mattinata : Nel comune marchigiano nelle ultime settimane, si sono registrare decine di scosse, sempre avvertite dalla popolazione. “Credo che la Paura non finirà mai" dice il sindaco del comune in provincia di Macerata.Continua a leggere