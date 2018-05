Terremoto - due scosse nella notte : Marche e Abruzzo tremano ancora : Due scosse di Terremoto sono state registrate dall'Ingv nella notte in Abruzzo e nelle Marche . Il primo sisma, di magnitudo 2.2, è avvenuto alle 00.41 nella zona di Campotosto (Aq). Alle...

Le Marche tremano ancora : scossa di magnitudo 3.2 a Muccia. Paura in mattinata : Nel comune marchigiano nelle ultime settimane, si sono registrare decine di scosse, sempre avvertite dalla popolazione. “Credo che la Paura non finirà mai" dice il sindaco del comune in provincia di Macerata.Continua a leggere