Le cure per il tumore metastatico del colon-retto | localizzazione del tumore ed età

Operaio protesta per la sicurezza in fabbrica : l’azienda lo licenzia : All'indomani della festa dei lavoratori un Operaio piemontese è stato licenziato per aver protestato contro le condizioni di sicurezza in una fonderia, a suo parere inadeguate.Continua a leggere

Bilancio Ue - raddoppiano i fondi per i migranti e sicurezza : Il nuovo Bilancio Ue per il 2012-2017, il primo post Brexit, prevede tagli di circa il 5% ai fondi Ue di coesione e alla Pac, la politica agricola comune, ma vede più che raddoppiate o quasi le ...

Bilancio Ue - raddoppiano i fondi per i migranti e sicurezza : BRUXELLES - Il nuovo Bilancio Ue per il 2012-2017, il primo post Brexit, prevede tagli di circa il 5% ai fondi Ue di coesione e alla Pac, la politica agricola comune, ma vede più che raddoppiate o quasi le risorse per migranti , 2,6 volte in più rispetto ai fondi ora disponibili, , Erasmus e giovani , 2,2 volte, , sicurezza , 1,8 volte, , ...

Dal salva password alla sicurezza - 5 estensioni utili per Chrome : Riempire il proprio browser di estensioni inutili, scaricate in preda alla foga, non è mai una buona idea. Potrebbero rallentare le prestazioni, oltre che occupare spazio inutile. Quindi, a ognuno la sua, in base alle proprie esigenze, e ricordando di tenere d’occhio l’aspetto sicurezza. Non sono stati rari casi in cui le più disparate componenti aggiuntive veniva utilizzati a scopi malevoli, dal mining a insaputa degli utenti alla ...

L’ultima versione di Google Chrome implementa nuovi controlli di sicurezza per i certificati SSL : Mentre navighiamo in internet ci possiamo trovare d'innanzi a due tipologie di pagine web: HTTP o HTTPS. Quest'ultimo, più recente e più sicuro, adotta diversi controlli di sicurezza per garantire uno scambio di informazioni sicuro tra il nostro dispositivo e la pagina web. Con l'ultima versione di Google Chrome viene introdotta una nuova "Politica di trasparenza dei certificati "! L'articolo L’ultima versione di Google Chrome implementa ...

Roma-Liverpool - il giorno della semifinale di Champions League. 1000 agenti per garantire sicurezza : Saranno almeno in 5 mila i supporters dei Reds. Disposto il divieto della vendita di alcolici in centro e nella zona attorno allo stadio

Operazione festività sicure a Vittoria : 3 arresti e 16 denunce : Operazione dei carabinieri festività sicure a Vittoria: 3 arrestati, 16 denunciate, 5 giovani segnalati alla prefettura per uso personale di droga.

Primo maggio - sindacati in piazza per la sicurezza sul lavoro. Mattarella : “Contrastare precariato” : sindacati in piazza a Prato per chiedere più sicurezza sul lavoro e protestare contro le tante morti che hanno segnato questo inizio 2018. Nel corso delle celebrazioni per il Primo maggio, il presidente Mattarella e il segretario dem Maurizio Martina hanno auspicato norme che possano contrastare il diffondersi del precariato nel Paese.Continua a leggere

Primo maggio : appello dei sindacati per più sicurezza sui luoghi di lavoro : I leader di Cgil, Cisl e Uil in piazza a Prato, per celebrare la Festa dei lavoratori, denunciano: 'Inaccettabile morire in nome del profitto'. 1029 i decessi nel 2017. Mattarella: 'Situazione deve ...

Primo maggio - sindacati in piazza per la sicurezza : 'Più investimenti' : 'La somma di mancati investimenti e precarietà ha determinato disattenzione alle norme di sicurezza' sul lavoro. 'Ancora troppi insistono a dire che sono dei costi e devono essere tagliati', ma non è ...

Roma - ecco il piano sicurezza per la visita del Papa - Concertone e Champions : Due giornate da bollino rosso nella Capitale: primo maggio con il Concertone e la visita del Papa e 2 maggio con Roma-Liverpool e lo sbarco di cinquemila tifosi inglesi tra cui 40 hooligans sotto...

Roma - Concertone e Champions Massima sicurezza per 48 ore : Primo arresto per l'ordinanza antialcol in centro in vista di Roma-Liverpool. Ancora prima dell'entrata in vigore del provvedimento, stasera alle 19, il titolare di un pub in via dei Falegnami ha ...

Primo maggio - ecco il menù : scioperi antishopping e cortei per la sicurezza : Manifestazione di Cgil, Cisl e Uil a Prato all’insegna dello slogan «La sicurezza è il cuore del lavoro». Intanto in cinque Regioni scioperi della categoria del commercio per costringere negozi e supermercati ad abbassare le saracinesche

Primo maggio - ecco il menù : scioperi antishopping e cortei per la sicurezza : sicurezza sul lavoro e riposo nei giorni di festa. Questi i due leit motiv del Primo maggio 2018. Da una parte la manifestazione organizzata a Prato da Cgil, Cisl e Uil per mettere al centro dell'...