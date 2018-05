Lazio | per Immobile prognosi di 15-20 giorni

Brindisi - arrestato un uomo per violenza sessuale su una minorenne. “Costretta a punizioni corporali. ReLazione medievale” : Sedute ipnotiche per “purificare lo spirito”, atti di autolesionismo, episodi di violenza sessuale. Una Relazione con un “incredibile sapore di medioevo”, la definiscono gli investigatori, quella tra un 48enne di Mesagne, in provincia di Brindisi, e una ragazzina, oggi 18enne ma minorenne all’epoca dei fatti, che ha portato all’arresto dell’uomo nel pomeriggio di mercoledì. L’accusa nei confronti ...

Istat - Italia sempre più vecchia : “Nel 2065 popoLazione calerà di 6 - 5 milioni. Per le donne vita media sopra i 90 anni” : Sei milioni e mezzo di abitanti in meno. Come se le province di Milano, Torino e Bologna sparissero in un istante. È la previsione fatta dall’Istat per il 2065: fra 47 anni la popolazione Italiana sarà di 54,1 milioni, contro gli oltre 60 dell’anno scorso. Non si inverte, quindi, il trend negativo confermato dal saldo fra nascite e morti degli ultimi anni (-183mila nel solo 2017). In compenso la vita media arriverà a 86,1 anni per ...

Il Movimento 5 Stelle perde (anche) Nettuno : sindaco sfiduciato - si apre il caso Lazio : Tredici consiglieri comunali hanno sfiduciato il sindaco di Nettuno con una firma dal notaio. Tra loro, anche quattro esponenti della maggioranza. L'esperienza amministrativa del Movimento 5 Stelle guidata da Angelo...

Parioli - ragazzo morto per overdose : indagata la fidanzata/ Ultime notizie - Roma : aggredita troupe Tg Lazio : Roma, ragazzo morto per overdose ai Parioli: indagata la fidanzataper omicidio colposo. Le Ultime notizie: sul posto aggredita troupe Tg Lazio che stava girando un servizio sul caso.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 15:00:00 GMT)

Inter : Gagliardini migliora - recupera per la Lazio? : Secondo Sky Sport , i nuovi esami a cui è stato sottoposto hanno evidenziato progressi sostanziali nelle condizioni del centrocampista classe '94 Roberto Gagliardini , che lo scorso 17 aprile aveva riportato una ...

Allerta Meteo Lazio : temporali in arrivo - criticità idrogeologica e idraulica per le prossime 24/36 ore : Il Centro Funzionale Regionale del Lazio ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale su tutte le zone di Allerta del Lazio, dal primo pomeriggio di oggi e per le successive 24-36 ore. E’ altresì in corso di validità l’avviso di ...

11 segreti per una reLazione felice secondo le star di Hollywood : La sensazione, vedendo lei e Barack Obama , è sempre stata quella di avere a che fare prima di tutto con una famiglia, che solo in un secondo momento era anche la più potente del mondo. «Il ...

Vicenza. Mensa scolastica : i requisiti per le domande di agevoLazione : Fino a sabato 30 giugno sarà possibile presentare domanda di agevolazione sia per quanto riguarda il costo del pasto della

Italia - aprile in salita per le immatricoLazioni di moto : Le immatricolazioni di veicoli motorizzati a due ruote ad aprile totalizzano 24.615 veicoli, pari a un +14,1% rispetto allo stesso mese del 2017. Il comparto scooter con 13.615 unità realizza un +17,3%...

Oms : aria inquinata per il 90% della popoLazione mondiale - lo smog causa 7 milioni di morti l'anno : Le stime sono basate sui dati di 4.300 città in 100 Paesi. Nelle città europee si perdono dai 2 ai 24 mesi di vita per colpa dello smog

“Le polpette svedesi? Nascondono un segreto” : le abbiamo cucinate e mangiate per anni. Ma nessuno di noi ha mai saputo la verità su uno dei piatti più famosi al mondo. Preparatevi a una riveLazione davvero sorprendente : Cosa ci viene in mente quando sentiamo parlare di Svezia? La maggior parte di noi correrà subito con la mente a paesaggi innevati, venti gelidi e pattinate mozzafiato sulla superficie di laghi gelati. Oppure all’efficienza di un paese del quale si parla sempre bene in termini di servizi pubblici, con gli autobus e i treni che partono e arrivano sempre con grande puntualità e ricco di bellezze naturali e architettoniche. I più terra terra, ...

Lega Pro - penalizzate 6 società per vioLazioni Covisoc : Il Tribunale federale nazionale (Tfn) presieduto da Cesare Mastrocola ha sanzionato 6 società di Lega Pro per violazioni CO.VI.SO.C. Il Tfn ha inflitto 10 punti di penalizzazione al Matera (Girone C diSerie C), 6 punti di penalizzazione al Siracusa (Girone C di Lega Pro) e all’Akragas (Girone C di Lega Pro) e 2 punti di penalizzazione a Mestre (Girone B di Serie C), Piacenza (Girone A di Lega Pro) e Gavorrano (Girone A di Lega Pro). Sono ...

Eni : record in modelLazione numerica giacimenti oil&gas con supercalcolatore : Roma, 2 mag. (AdnKronos) – Il supercalcolatore HPC4, recentemente avviato nel sito Green Data Center di Eni, ha eseguito una eccezionale performance di calcolo, aprendo una nuova era nella modellazione numerica dell’ingegneria di giacimento. In un tempo record di 15 ore, HPC4 ha eseguito 100.000 simulazioni di modelli di giacimento ad alta risoluzione, tenendo conto delle incertezze geologiche. In confronto, nel settore upstream la ...

Eni : record in modelLazione numerica giacimenti oil&gas con supercalcolatore (2) : (AdnKronos) – Il percorso tracciato da questa tecnologia è parte fondamentale e integrante della strategia e della trasformazione digitale di Eni. Questa elaborazione non è solo una dimostrazione di potenza di calcolo, ma è anche il primo passo concreto per consentire a tutti gli ingegneri di giacimento di Eni di accedere ad un potente strumento di elaborazione, al fine di quantificare con maggiore accuratezza l’incertezza geologica ...