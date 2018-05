Lazio | Luis Alberto ancora a riposo Immobile | Parolo e Radu out per l' Atalanta

Lazio - Tare : “nessuna offerta per Luis Alberto” : “Il Barcellona è su Luis Alberto? Onestamente non ho avuto nessun contatto con il Barca”. Intervistato da Premium Sport prima di Torino-Lazio, il d.s. del club biancoceleste Igli Tare parla di mercato. “offerta da 130 milioni per Milinkovic e Immobile? – dice ancora Tare – Non leggo i giornali e non ascolto le radio, perché siamo concentrati solo sul campo”. Se la Lazio va in Champions ci saranno rinforzi ...

Lazio - Luis Alberto : 'La Champions è nelle nostre mani'. Domani controlli per Immobile : 'In campionato il nostro obiettivo è la qualificazione in Champions e dipenderà soltanto da noi'. Parola di Luis Alberto. Il centrocampista della Lazio, intervistato da radio Onda Cero, ha fatto il ...

DIRETTA/ Torino Lazio (risultato live 0-0) streaming video e tv : Sirigu para rigore a Luis Alberto! : DIRETTA Torino Lazio, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Granata ormai fuori dalla corsa all'Europa, biancocelesti a caccia del quarto posto(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 21:27:00 GMT)

Lazio - Luis Alberto saluta Iniesta : 'Grazie Don Andrès'. Inzaghi riabbraccia Lukaku : L'addio di Andrès Iniesta al Barcellona, dopo 22 stagioni consecutive, non ha lasciato indifferente neanche Luis Alberto. Il trequartista della Lazio su Instagram ha reso omaggio al connazionale ...

Lazio - con Luis Alberto torna la fantasia al potere : Alla ricerca della consacrazione. Trascinare la Lazio in Champions League ed entrare ancora di più nella storia del club a colpi di assist e gol. Scontata la squalifica, Luis Alberto è pronto a ...

Lazio - Luis Alberto è entrato nel cuore dei tifosi biancocelesti : Due a zero per la Fiorentina e Lazio, che sembrava alle corde, l'allenatore Inzaghi espulso per proteste. Un quadro nerissimo in chiave Champions nella trasferta-chiave contro i viola, reduci da 6 ...

Serie A - Fiorentina-Lazio 3-4 : tris di Veretout - ma decide Luis Alberto : Sette gol, cartellini rossi, interventi della Var: succede di tutto al Franchi. La Lazio vince e resta lanciatissima nella corsa alla Champions. Perde invece una generosa Fiorentina che vede ...

Fiorentina-Lazio 3-4 La Diretta Luis Alberto regala il vantaggio : Si gioca all'Artemio Franchi di Firenze l'interessantissima sfida tra Fiorentina e Lazio per la 33esima giornata di Serie A: i viola vogliono riprendere a vincere dopo lo 0-0 casalingo con la SPAL di ...

Diretta/Fiorentina Lazio (risultato live 3-4)streaming video e tv : Felipe Anderson e Luis Alberto la ribaltano! : Diretta Fiorentina Lazio: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Corsa all'Europa ancora viva per viola e biancocelesti, 33^ giornata di Serie A(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 22:19:00 GMT)

Lazio - Luis Alberto punta la Champions : 'Ci aspetta la Fiorentina. Continuiamo a lottare' : Non ha intenzione di mollare, Luis Alberto. 'Continuiamo a lottare, alle 20.45 ci aspetta la Fiorentina. Avanti Lazio!' ha scritto su Instagram il centrocampista biancoceleste. Dopo il successo dell'...

Lazio - Peruzzi : 'Concentrati sulla corsa Champions'. Luis Alberto : 'Buttata una semifinale' : Forse perché siamo stanchi di giocare tre gare in una settimana - ha detto l'ex portiere al canale egiziano 'On Sport'. Ora la nostra attenzione è tutta focalizzata sul piazzamento utile per la ...

Pagelle / Salisburgo Lazio (4-1) : disastro de Vrij e Luis Felipe (Europa League ritorno quarti) : Pagelle Salisburgo Lazio (4-1): i voti della partita di Europa League. disastro biancoceleste che vengono eliminati dalla competizione rinunciando al sogno della semifinale.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 08:08:00 GMT)