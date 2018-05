Lattuga killer | primo morto negli Usa Batterio Escherichia coli letale | 112 casi di

L'epidemia della "Lattuga killer" che ora terrorizza gli Stati Uniti : La "lattuga killer" terrorizza gli Stati Uniti. Dopo oltre 120 casi segnalati in ben venticinque Stati, è arrivato il primo decesso causato da una infezione alimentare provocata dal batterio Escherichia coli. Batterio che è stato appunto rilevato nella lattuga.Come riporta il New Scientist, i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno segnalato 121 casi di infezione tra persone di età compresa fra uno e 88 ...