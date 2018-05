Lattuga | allarme e shock | un morto e 102 ricoveri negli States | i dettagli

Blastingnews

(Di giovedì 3 maggio 2018) Una persona in California è morta a causa dell'epidemia di escherichia coli legata allaromana. L'ultimo aggiornamento del Center for Disease Control and Prevention ha precisato che sono stati segnalati 121 casi in venticinque Stati. Nello specifico, cinquantadue persone su 102 casi accertati sono state costrette al ricovero in ospedale. Secondo quanto riferito dai media americani, quattordici pazienti hanno sviluppato un tipo di insufficienza renale chiamata sindrome emolitica uremica. Il Dipartimento della sanità pubblica della California ha confermato alla Cbs News la morte di una persona ma non ha fornito ulterioriper questioni legate alla privacy dei pazienti. Dagli ultimi aggiornamenti sono emerse situazioni a rischio in altri altri tre stati: Kentucky, Massachusetts e Utah. L'attuale epidemia del batterio escherichia coli è la peggiore registrata dal 2006. In ...