L' appello per ritrovare il papà mai visto | Ho un sogno | lo voglio conoscere

Iran - Guterres : “Usa non lasci accordo - pericolo guerra”/ Onu - appello a Trump : decisione entro il 12 maggio : Iran, Guterres: “Usa non lasci accordo, pericolo guerra”. Dall'Onu appello a Trump: la decisione del presidente americano entro il 12 maggio. Le accuse di Netanyahu sono fondate?(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 10:10:00 GMT)

Palermo : da Ferrandelli appello al Comune per uso terapeutico cannabis : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - "Sono oltre 100 i firmatari dell’appello lanciato dal comitato 'Esistono i diritti' per l’uso terapeutico della cannabis. Oggi, chiedo anche al Comune di Palermo di attivarsi e di portare avanti una battaglia di dignità". Ad affermarlo è il consigliere dell'opposizione

Rubata la protesi alla boxeur senza gamba : appello social per ritrovarla : Otto anni fa la sua vita è cambiata in un istante, ma lei non ha smesso di lottare, e di certo non lo farà adesso. Parliamo di Erika Novarria, boxeur milanese di ventisette anni amputata della gamba...

Ilva - sindacati ribadiscono : 'No agli esuberi e appello alla politica'. Nuovi scioperi in vista : E' la posizione del consiglio di fabbrica riunitosi oggi presso lo stabilimento di Taranto. Al centro della vertenza c'è l'ultimo piano industriale della nuova società Arcelor Mittal -

L'appello disperato di Nina Moric : "Ridatemi mio figlio Carlos. Non sta bene - ha bisogno di me" : "Mio figlio Carlos Maria non sta bene, ha bisogno di sua madre, da quando ci hanno separati, sono passati ormai tre anni, Carlos ha chiuso con l'affetto, si è dissociato dalle emozioni perché non vuole soffrire più", inizia così la lunga e straziante intervista di Nina Moric al settimanale Chi.Come già aveva spiegato alcuni mesi fa, il figlio nato dal matrimonio con Fabrizio Corona vive in una situazione di difficoltà e ora la priorità della ...

Primo maggio : appello dei sindacati per più sicurezza sui luoghi di lavoro : I leader di Cgil, Cisl e Uil in piazza a Prato, per celebrare la Festa dei lavoratori, denunciano: 'Inaccettabile morire in nome del profitto'. 1029 i decessi nel 2017. Mattarella: 'Situazione deve ...

“Pregate per Rebecca” - in rianimazione dopo la partita di rugby : l'appello del papà : “La medicina ha esaurito le munizioni, la Fede no. Pregate per Rebecca”: sono le parole affidate a Facebook da Giuliano Braglia, il padre di Rebecca, la 18enne...

"La medicina ha esaurito le munizioni - la fede no. Pregate per Rebecca". L'appello del padre della giovane rugbista di Cesena : "Oramai la medicina ha esaurito le munizioni, la fede no. Pregate per Rebecca". Lo scrive nella notte su Facebook Giuliano Braglia, padre di Rebecca, la 18enne rugbista degli Amatori Parma, in Rianimazione all'ospedale Bufalini di Cesena dopo aver riportato un trauma cranico in un placcaggio.Lo scontro di gioco è avvenuto durante una partita a Ravenna, domenica. La ragazza, reggiana, ha battuto violentemente la nuca e, dopo essere stata ...

Unhcr - appello a governo greco per migranti Evros : ANSAmed, - ROMA, 30 APR - L'Unhcr ha lanciato un appello per chiedere al governo greco di migliorare "urgentemente" le condizioni di vita e di aumentare la capacità di accoglienza del Paese europeo di ...

Luigi Di Maio si va a schiantare - l'appello disperato a Matteo Salvini : 'Chiediamo di tornare al voto a giugno' : Dopo essersi andato a schiantare, Luigi Di Maio detta pure le regole. Su Facebook il leader del Movimento 5 Stelle reduce dal doppio flop, strategico , il no di Matteo Renzi a un governo con il Pd, ed ...

Grande Fratello - l’appello per la chiusura : “Squallido - viola ogni elementare principio di decenza” : A poche ore dalla terza puntata del Grande Fratello, il Movimento Italiano dei Genitori ha diffuso una nota per chiedere di “porre fine a questo tristissimo spettacolo”. La lettera è rivolta ad Agcom e...

Gaza : appello di Amnesty per embargo armi a Israele : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Stefano Cucchi - nuovo processo d’appello per medici. Pg Roma chiede una perizia : Una nuova perizia per accertare il nesso tra “le condotte colpose già accertate” e la morte di Stefano Cucchi. L’ha chiesta il pg Arcibaldo Miller nel terzo processo d’appello ai cinque medici dell’ospedale Romano Sandro Pertini (il primario Aldo Fierro, insieme con i dottori Stefania Corbi, Flaminia Bruno, Luigi De Marchis Preite e Silvia Di Carlo), imputati nella vicenda della morte di Stefano Cucchi, il giovane geometra Romano ...

Lecce - il gatto 'Birba un po' grasso' si perde. L'appello del bambino commuove l'Italia : Un gesto di affetto e tenerezza per un gatto - pare sovrappeso - che ha ben presto valicato i confini di Lecce . Impossibile restare indifferenti alL'appello del bambino o dalla bambina che non trova ...