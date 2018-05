L' aggiornamento del Nintendo eShop riporta a galla alcune vecchie glorie

Riscontri del 3 maggio per Asus ZenFone 3 dopo l’aggiornamento 55 : come va il device? : Da circa 24 ore è in distribuzione un nuovo aggiornamento di inizio maggio per le due versioni più popolari dell'Asus ZenFone 3 che sono in commercio nel nostro Paese. Stiamo parlando della patch 55 che, come riportato nel nostro primo resoconto sulla vicenda, ha il compito di migliorare la durata della batteria con una serie di ottimizzazioni. Premesso che qualche riscontro più attendibile sotto questo punto di vista lo potremo avere solo tra ...

Riscontri del 3 maggio per Asus ZenFone 3 dopo l’aggiornamento 57 : come va il device? : Da circa 24 ore è in distribuzione un nuovo aggiornamento di inizio maggio per le due versioni più popolari dell'Asus ZenFone 3 che sono in commercio nel nostro Paese. Stiamo parlando della patch 57 che, come riportato nel nostro primo resoconto sulla vicenda, ha il compito di migliorare la durata della batteria con una serie di ottimizzazioni. Premesso che qualche riscontro più attendibile sotto questo punto di vista lo potremo avere solo tra ...

Samsung Galaxy A8 (2018) : iniziato lo sviluppo dell’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo : Il Samsung Galaxy A8 (2018) è uno degli smartphone destinati a ricevere l'aggiornamento ufficiale ad Android 8.0 Oreo e i lavori di sviluppo sarebbero iniziati L'articolo Samsung Galaxy A8 (2018): iniziato lo sviluppo dell’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo proviene da TuttoAndroid.

#aggiornamento# Treno deragliato fra Fossano e Trinità : gru privata sui binari la causa dell'incidente : Incidente ferroviario poco meno di un'ora fa sulla linea ferroviaria fra Trinità e Fossano , nei pressi della Stazione Ferroviaria Trinità-Bene Vagienna : secondo quanto risulta dalle prime ...

LG G6 l’aggiornamento ad android Oreo inizia lunedì - ma solo in Corea del Sud : L’azienda Coreana ha annunciato ufficialmente che lunedì 30 aprile 2018 inizierà il rilascio dell’aggiornamento ad android Oreo per LG G6 ma solo in Corea del Sud.Un comunicato ufficiale proveniente dal sito Coreano di LG ha proprio negli ultime ore (durante la notte in Italia) annunciato che finalmente LG G6 inizierà ad aggiornarsi ad android Oreo 8.0 a partire dal prossimo lunedì 30 aprile 2018.LG G6 si aggiorna ad android Oreo 8.0 ...

Delusione B139 su Huawei P10 Lite Vodafone : l’aggiornamento porta una sola novità : L'aggiornamento B139 su Huawei P10 Lite Vodafone è appena sbarcato in Italia: in molti si sono illusi che potesse introdurre vistosi cambiamenti, magari anche il passaggio ad Android Oreo 8.0 tanto atteso (con una bella dose di positivismo questo è vero). Eppure l'ultimissimo firmware è portatore di ben pochi cambiamenti, per essere precisi addirittura di uno solo per la Delusione di non pochi possessori del device. Il pacchetto B139 su ...

Fine delle speranze per Huawei P9 - P9 Lite e P9 Plus sull’aggiornamento Oreo? Parla TIM : Non buone notizie quelle che arrivano direttamente da TIM oggi 23 aprile per i tantissimi utenti che in questi due anni hanno deciso di puntare su smartphone come Huawei P9, P9 Lite e P9 Plus. Almeno in riferimento a coloro che ancora speravano di toccare con mano l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Dopo le notizie del mese scorso provenienti dalla Cina, in riferimento ad un segnale di vita sul fronte beta per questi device, ...

Avvistamenti sul Samsung Galaxy S7 per l’aggiornamento XXS2DRDC : news del 21 aprile : Un fine settimana caratterizzato da notizie e smentite per quanto riguarda il pubblico che segue da vicino le vicende del Samsung Galaxy S7 e del Galaxy S7 Edge. Ieri abbiamo cercato di riportarvi in tempo reale le altalenanti voci riguardanti Verizon, che ha dapprima annunciato la distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo per il device, salvo poi essere smentito da SamMobile, secondo cui invece il rollout ancora non è scattato per il ...

Si chiude il ciclo di aggiornamento del Samsung Galaxy S6 Edge TIM? Ultimo XXU6ERC9 : Sembra non passare il tempo per il Samsung Galaxy S6 Edge TIM: anche se in discreto ritardo, il device riceve l'aggiornamento con la patch di marzo, concretizzatosi nella serie firmware G925FXXU6ERC9, caratterizzato da una date build risalente al giorno 12 del mese scorso. Un passaggio tutt'altro che scontato per un dispositivo ormai vecchio quasi tre anni, e che non crediamo riceverà più alcuna major-release. Non si può comunque sottovalutare ...

Indizio finale per Huawei P10 Lite TIM e l’uscita dell’aggiornamento Oreo oggi 18 aprile : Ci sono notizie decisamente incoraggianti che possiamo condividere in queste ore per chi ha deciso di puntare su un Huawei P10 Lite brandizzato TIM nell'ultimo anno, anche se il discorso può essere facilmente ampliato a tutti coloro che hanno optato anche per le altre varianti dello smartphone in commercio qui in Italia. Chiaro e forse scontato il riferimento al rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo, anche perché negli ...

aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge imminente : tutti i modelli no brand e serigrafati certificati in USA : Ancora un ottimo segnale per l'Aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge: il major update Android 8.0 è stato certificato per tutte le varianti dei top di gamma 2016, sia no brand che serigrafate, negli Stati Uniti. Di certo un segnale inconfutabile del rilascio ad un passo oltreoceano ma di certo anche altrove. Solo nel weekend scorso, avevamo riportato prontamente un altro segnale più che incoraggiante, ossia l'apparizione del ...

Fine della telenovela per Honor 8 e l’aggiornamento Oreo? Parla la divisione italiana : Potrebbe essere giunta finalmente al termine la telenovela riguardante uno smartphone come il cosiddetto Honor 8, almeno per quanto concerne il rilascio dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Cerchiamo di fare un po' di ordine in una vicenda molto complessa, perché per una volta le speranze di coloro che hanno sempre creduto nella compatibilità tra lo smartphone ed il pacchetto software non sono state alimentate da rumors senza ...

Agli sgoccioli l’attesa per Honor 7X : tempi versione finale dell’aggiornamento Oreo : Si resta sempre in trepidante attesa della versione finale dell'aggiornamento Oreo riservato a Honor 7X, dopo l'apertura ufficiale del programma beta in Italia. Fin dal principio era stato detto che il pacchetto, almeno a livello locale e quindi entro i confini del mercato cinese di origine, sarebbe arrivato nel Q2 2018, ovvero per la fine di giugno. Un teaser ufficiale pubblicato sulle pagine di 'MyDrivers' ha confermato il passaggio del ...

Il Google Play Store mostra il changelog delle app direttamente nella schermata di aggiornamento : Il team di Google ha deciso di apportare una nuova modifica alla visualizzazione delle novità introdotte dagli aggiornamenti delle app sul Google Play Store L'articolo Il Google Play Store mostra il changelog delle app direttamente nella schermata di aggiornamento proviene da TuttoAndroid.