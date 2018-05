L’addio con orgoglio della Roma alla Champions League

Nina Moric e Luigi Favoloso : ecco il vero motivo delL’addio. La complicità con Patrizia - al Grande Fratello - non c’entra niente con la rottura. Ed è proprio la modella croata - adesso - a svelare tutto : Questo non deve essere un bel periodo per Nina Moric. Dopo quattro anni d’amore, la modella croata ha chiuso la relazione con Luigi Favoloso, attuale concorrente del Grande Fratello targato Barbara D’Urso ed è tornata a chiedere che il figlio Carlos, avuto dall’ex Fabrizio Corona, torni da lei. . Nina, infatti, spera che i giudici rivedano il provvedimento che nell’aprile del 2015 collocò il figlio presso la nonna ...

Spifferata bomba : perché la Clerici molla la Prova del cuoco. Sembrava che la conduzione di un programma il sabato sera fosse una “promozione” ma le cose stanno in modo decisamente diverso. I motivi delL’addio di Antonella che fanno disperare la Rai : Antonella Clerici lascia “La Prova del cuoco” e questo, ormai, lo sappiamo tutti. Ma perché? Cosa è successo tra Antonella e la Rai? perché la rimpiazzano con Elisa Isoardi? La verità è diversa da come ci è stata posta… Sì, perché è stata la Clerici a mollare. È da tanto tempo che la Clerici fa sapere di voler ridurre i suoi impegni lavorativi per dedicarsi di più e meglio al compagno e alla figlia. L’unico modo per ridurre gli impegni ...

Antonella Clerici conferma L’addio a La prova del cuoco : La prova del cuoco, Antonella Clerici: “Quello che leggete è tutto vero” Si chiuderà un’epoca il 1 giugno: Antonella Clerici dirà addio per sempre a La prova del cuoco. La bionda e sorridente conduttrice lascerà il cooking show nelle mani di Elisa Isoardi e soltanto il tempo (e il pubblico) potrà dire cosa diventerà e se avrà successo. Elisa Isoardi lascerà Buono a sapersi (al suo posto dovrebbe esserci Eleonora Daniele con ...

Panchina Genoa - scatto per il sostituto di Ballardini : deciso L’addio con l’attuale tecnico : Panchina Genoa – Il Genoa ha raggiunto la salvezza nel campionato di Serie A, adesso si può pensare alla prossima stagione con l’obiettivo di essere protagonisti sul mercato. Si sta per chiarire la situazione legata alla Panchina, la proprietà ha deciso di non confermare il tecnico Ballardini, nonostante l’obiettivo raggiunto si è deciso per il cambiamento, una conferma è arrivata anche dallo stesso allenatore. Testa a testa ...

Andrea Damante conferma L’addio a Giulia De Lellis : «È un momento difficile» : Sì, tra lui e Giulia De Lellis è tutto finito. Dopo l’annuncio a sorpresa dell’ex gieffina, arriva la conferma di Andrea Damante. «Dopo 13 ore di aereo, scopro con grande sorpresa tutte le dichiarazioni fatte su ciò che è successo tra me e Giulia. Sì, ci siamo lasciati qualche giorno fa», fa sapere sempre via social l’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip, appena sbarcato a Los Angeles. Lui e la 22enne si ...

“Cara Tina ora amo lei”. L’addio di Kikò Nalli. Ormai è uscito allo scoperto - l’ex della Cipollari si è fatto beccare con la sua nuova (giovanissima) fiamma. Mentre l’opinionista resta sola soletta : Mentre Tina Cipollari continua a litigare con Gemma Galgani, il suo ex marito Chicco Nalli ha ben altri pensieri. I due, dopo un lungo periodo di crisi, si sono lasciati. Da principio continuavano a condividere la stessa casa, per amore dei figli, ma poi lui ha deciso di traslocare e adesso si chiarisce molto bene il motivo. A fare la rivelazione che scotta è il settimanale Spy che ha pubblicato delle foto inequivocabili. L’hai ...

Concorrenti e opinionisti del Grande Fratello 2018 : Barbara D’Urso torna nella casa e conferma L’addio alla diretta : Concorrenti e opinionisti del Grande Fratello 2018 pronti a dare vita alla nuova edizione del reality in versione nip. Dopo il successo della doppia versione vip condotta da Ilary Blasi, Barbara D'Urso da domani sera, 17 aprile, sarà al timone della versione nip che vedrà una serie di sconosciuti aggiungersi ad alcuni volti noti della "cronaca" e dell'attualità per rimanere chiusi nella casa più spiata d'Italia e rimanere lì per tre mesi circa ...

F1 - le nuove regole proposte da Liberty inconciliabili : ora L’addio della Ferrari diventa concreto : Il dato è tratto. Nella giornata appena trascorsa Liberty Media ha presentato ai team le nuove linee guida della Formula Uno, relative al 2021. I gestori americani stanno cercando in ogni modo di cambiare il Circus per renderlo, a proprio giudizio, più spettacolare ed appetibile soprattutto alle nuove generazioni. Per questo, in occasione del weekend in Bahrein (dove è in programma il 2° round iridato), il Presidente Chase Carey e il direttore ...

“Ecco le ultime foto in famiglia prima delL’addio”. Fabrizio Frizzi è con le donne della sua vita - Carlotta e Stella - che gli sono state accanto fino all’ultimo giorno. Immagini che non possono non commuovere : Fabrizio Frizzi se ne è andato, è vero, ma non si è mai arreso. Ha lottato come un leone, parole sue nell’ultima intervista, e, nonostante tutto, non ha mai rinunciato a vivere la quotidianità con la sua bella famiglia. La moglie Carlotta Mantovan e la figlia Stella gli sono state accanto fino all’ultimo, scrive il settimanale Oggi, che pubblica in esclusiva le ultime fotografie del conduttore amatissimo ritratto proprio in ...

Shades of Blue cancellata ufficialmente da NBC : la terza stagione darà L’addio alla serie con Jennifer Lopez : È ufficiale, Shades of Blue cancellata ufficialmente da NBC: è il drama poliziesco con Jennifer Lopez l'ultima vittima della ghigliottina che, spesso e volentieri, si abbatte sulle serie televisive durante questo periodo dell'anno. Il network ha comunicato che la serie si chiuderà con la terza stagione, dopo la quale i fan dovranno definitivamente dire addio a Harlee Santos e ai suoi colleghi. "Mi sono divertita a produrre e a recitare in ...

“Carlo Conti lascia L’Eredità”. L’addio dopo una breve permanenza al posto dell’amico Fabrizio Frizzi. Chi al suo posto? La decisione a sorpresa della Rai : Un momento toccante ma anche difficile da affrontare, quello della prima puntata del programma L’Eredità successiva alla morte di Fabrizio Frizzi, uno dei conduttori più amati dal pubblico italiano sul piccolo schermo venuto a mancare di colpo a causa di una brutta malattia contro la quale era in lotta da tempo. Un passaggio complicato non solo per il pubblico da casa ma anche per Carlo Conti, che ha sostituito l’amico alla ...

In Grey’s Anatomy 14×17 la magia dell’incontro di Meredith e Nick e il disagio delL’addio tra Teddy e Owen (recensione e promo 14×18) : Due importanti guest star e tre filoni del racconto hanno fatto di Grey's Anatomy 14x17 un episodio di gran lunga più interessante dei precedenti di questa seconda parte di stagione. L'episodio diretto da Kevin McKidd si è rivelato determinante per almeno tre protagonisti, ciascuno a suo modo: le vite di Meredith, April ed Owen potrebbero non essere più le stesse dopo gli incontri realizzati in One Day Like This. L'atteso arrivo di Scott ...

Ufficiale L’addio di Levante a X Factor - nel 2018 nuovo album e secondo romanzo : “Con Sky continuo a collaborare” : Era già chiaro ormai da tempo che non sarebbe tornata a rivestire i panni di giudice e coach in tv, ma l'addio di Levante a X Factor è diventato Ufficiale con le parole della stessa cantante in due video apparsi tra le sue Instagram Stories. Sul social network che le è più affine, la cantautrice siciliana ha voluto comunicare direttamente al pubblico la scelta di non rifare l'esperienza a X Factor che lo scorso anno le è costata diverse ...