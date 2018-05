La Svezia confessa | ' Le polpette di Ikea sono turche'

La Svezia confessa : «La ricetta delle nostre polpette è turca» : Le polpette svedesi non sono svedesi, sono turche. Lo ha annunciato la Svezia sul suo profilo Twitter, come a volersi liberarsi di un peso: «Le polpette svedesi sono in realtà basate su una ricetta che il re Carlo XII portò a casa dalla Turchia all’inizio del XVIII secolo. Rimaniamo fedeli ai fatti!». https://twitter.com/swedense/status/990223361648275456 7mila retweet, oltre 18mila like, e quasi 500 commenti di follower delusi scoprendo ...