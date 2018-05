La storia del caffè | dal chicco alle capsule compatibili

Napoli in lutto - è morto un pezzo di storia della musica italiana : La città di Napoli, così come tutta Italia, si è fermata di fronte ad una notizia drammatica e che sicuramente lascerà un velo di tristezza in tutti quanti. Si è spento, infatti, un vero e proprio cimelio della musica italiana lasciando una sensazione di vuoto in tutti gli amanti di questa profonda arte. La celebre cantante Maria Rosaria Pariso, meglio conosciuta come la regina del Festival di Napoli Maria Paris, si è spenta all'età di 86 anni, ...

Red Dead Redemption 2 : tornerà il sistema dell'onore - l'HUD sarà personalizzabile e dettagli sulla storia : Si iniziano a scoprire interessanti dettagli sull'attesissimo Red Dead Redemption 2 grazie alle nuove anteprime. Come segnala VG247.com, nell'anteprima di Telegraph sono stati confermati una serie di dettagli su come funzionerà il mondo di gioco, questo ci permette di scoprire qualcosa in più sul titolo, anche per quanto riguarda i cambiamenti rispetto al primo Red Dead Redemption.Rockstar ha confermato che il sistema dell'onore del gioco ...

Kubrick e Clarke - storia inedita del film tra genio e ripicche : Arthur C. Clarke, un quarantaseienne longilineo e dalla calvizie incipiente, stava passeggiando lungo Central Park. Era il 22 aprile 1964 e lo scrittore inglese si trovava a New York, convocato da ...

Meteo di Maggio : primo mese dell'anno a 40°C - tra storia e previsione : La previsione dei 2 centri Meteo più importanti del mondo occidentale: quello che diffonde le GFS americane e ECMWF europee, prospettano per l'Europa l'influenza di correnti oceaniche, perciò non ...

'storia di un clinico - della scuola e della sua famiglia : Giovanni Gasbarrini' - il 4 maggio a Palazzo Galli : Il bisogno di salute e i notevoli progressi nelle possibilità di soddisfarlo, per pochi o per molti, coercitivamente o liberamente, sia con la medicina sociale e politica, che con quella clinica e ...

Grace di Monaco - in tv la storia della principessa divisa tra il cinema e i Ranieri : Icona del cinema e del costume dello scorso millennio, Grace Kelly arriva su Rai3 giovedì 3 maggio alle 21.15. La rete infatti trasmette il film di Olivier Dahan Grace di Monaco (2014), con Nicole Kidman e Tim Roth. Grace di Monaco, il trailer Grace di Monaco, la trama Nel 1956 la celebre star del cinema Grace Kelly abbandona una promettente e brillante carriera a Hollywood per sposare il principe Ranieri di Monaco. Sei anni dopo la ...

L’incredibile - vera storia dello Zio Fester della famiglia Addams : Quando nacque Shirley Temple, la riccioli d’oro del cinema, lo Zio Fester era già una star. O meglio, lo era l’attore che quarant’anni più tardi ne avrebbe vestito i panni: Jackie Coogan. Nel mondo di Hollywood furono tanti i bambini e gli adolescenti prodigio il cui futuro si dimostrò tutt’altro che roseo. Lee Aaker, dopo il successo planetario di Rin Tin Tin, da grande trovò lavoro come carpentiere e istruttore di sci. Altri finirono ...

Invecchia come un essere umano - la storia da brivido della bambola 'infestata' : Il caso di cui vi vogliamo parlare oggi è stato portato alla nostra attenzione dalla pagina Facebook di ‘Mistero‘. In questa si parla di una particolare bambola appartenuta ad una bambina di una famiglia medio borghese. I genitori le regalano la bambola quando è ancora molto piccola, lei non si separa mai da quel giocattolo finché non raggiunge l’età puberale e perde interesse per i giocattoli. Quando è arrivato quel giorno, la ragazza ha ...

storia e storie dell’Hotel house di Porto Recanati : Annalisa Camilli racconta su Internazionale il condominio di 16 piani nato come residenza di lusso e ora “ghetto verticale” The post Storia e storie dell’Hotel house di Porto Recanati appeared first on Il Post.

5 fra le sitcom più sottovalutate nella storia della tv : In questi anni dominati da successi clamorosi come The Big Bang Theory e Modern Family, è difficile trovare qualche altra sitcom che arrivi a ottenere lo stesso clamore. Di serie comiche in realtà ce ne sono sempre state parecchie, anche se ogni periodo è stato dominato da pochi titoli. Da Cin Cin a Frasier, da Seinfeld a Friends fino a Will&Grace sono molte le produzioni comiche che hanno lasciato il segno. Per alcuni titoli di successo, ...

Trovati i resti di 140 bambini : forse il più grande sacrificio di massa della storia : La più antica decapitazione del Nuovo Mondo Antico vaso Chimù, la civiltà precolombiana che insieme agli Inca governò il Perù prima dell'arrivo degli Spagnoli. - Luis García/WikiMedia Non è una ...

La storia del caffè : dal chicco alle capsule compatibili : “Ho misurato la mia vita a cucchiaini di caffè.” ? Thomas Stearns Eliot Comunemente oggi si associa la pianta del caffè ed il caffè stesso alla scoperta dell’America ma la storia fortunata di questa bevanda ha origini molto più antiche. Prendendo infatti in considerazione due fra le molte leggende si può notare come […]

Senna - la storia del grande Ayrton attraverso le sue auto : dal primo kart alla Honda NSX : ROMA - Erano le 18 e 40 del primo maggio 1994 e il mondo delle competizioni automobilistiche perse - dopo un tragico incidente al GP di San Marino - uno dei più grandi piloti nella storia...

“Innamorato”. Alessandro Preziosi e la nuova fiamma. Sono passati nove mesi dalla fine della storia con Greta Carandini e l’attore napoletano è stato beccato con “lei”. Le foto (bomba) che lo incastrano : Alessandro Preziosi ha un nuovo amore. Dopo la fine della storia con Greta Carandini, l’attore napoletano si è di nuovo “sistemato”. La storia con Greta Carandini, sbocciata dopo la fine dell’amore con Vittoria Puccini, aveva fatto parlare: la Carandini ha 17 anni meno di Preziosi e tutti si chiedevano se e quanto sarebbe durato l’amore. Alla faccia dei crudeli che credevano fosse solo un fuoco di paglia, il loro amore è durato 4 anni. Poi, ...