La società di smartphone Xiaomi verso l' Ipo più grande degli ultimi 4 anni alla borsa di

huffingtonpost

: Presenta file,valore società cinese smartphone a 100 mld dollari By ANSA - mbwManzoni : Presenta file,valore società cinese smartphone a 100 mld dollari By ANSA -

(Di giovedì 3 maggio 2018)si avvicinaquotazione: la società cinese diha depositato i documenti per la Ipodi Hong Kong, nel piano che porterebbe il valore difino a 100 miliardi di dollari. L'operazione sarebbe la piùdel suo genere negliper una società tecnologica cinese, dai 21,8 miliardi raccolti da Alibaba nel 2014. Nel file non sono stimate le azioni da collocare, non meno di 10 miliardi di dollari, secondo fonti di mercato: le risorse, tuttavia, saranno per "ricerca e sviluppo ed espansione globale".I documenti sull'offerta pubblica iniziale, che vedono CLSA, Morgan Stanley e Goldman Sachs nel ruolo di sponsor, contengono una prima dettagliata descrizione della posizione gestionale e finanziaria di.I ricavi del 2017 sono aumentati del 67,5% su base annua a 114,62 miliardi di yuan (18 miliardi di dollari), di cui ...