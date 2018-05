La Roma si ferma a un gol dalla rimonta Liverpool in finale

Champions. La Roma si ferma a un passo da Kiev - il 4-2 al Liverpool non basta : Sotto due volte (Mané e Wijnaldum) i giallorossi restano in gara (autorete di Milner e Dzeko). Negli ultimissimi minuti Nainggolan (86' e rigore al 94') fa accarezzare il sogno di equilibrare il 5-2 di Anfield. In finale ci vanno i Reds

Bcc Roma : ok Assemblea a bilancio 2017 - nuovo Cda conferma Liberati presidente : Roma, 2 mag. (AdnKronos) - L’Assemblea dei soci della Bcc di Roma, tenutasi ieri presso la Fiera di Roma e in contemporanea all’Alta Forum di Campodarsego (Padova), alla presenza di più 5.000, ha approvato il bilancio di esercizio 2017, chiuso con un utile di 21,1 milioni di euro, oltre 7,3 miliardi

Bcc Roma : ok Assemblea a bilancio 2017 - nuovo Cda conferma Liberati presidente (2) : (AdnKronos) - Bcc di Roma dispone oggi di una rete di 182 agenzie e di 21 sportelli di tesoreria a domicilio, e conta 1.500 dipendenti, oltre 33.000 soci e 370.000 clienti, in gran parte famiglie e piccole imprese, oltre che PA ed Enti. Al 31 dicembre 2017 la Banca ha realizzato impieghi per finanzi

Calcio femminile - Chieti Roma 3-3 : neroverdi fermate dalla capolista : CRONACA DEL MATCH neroverdi con il ritorno di Carmosino dal primo minuto, per il resto le undici iniziali sono quelle della partita persa contro il Grifone Gialloverde. Dopo le prime fasi di studio, ...

Roma - divieto di fermata aspettando i Reds : La priorità, come dovrebbero aver ormai capito anche fuori di Trigoria, resta il campionato. Perché la Roma, pure se mercoledì cercherà di ripetere contro il Liverpool l'impresa fatta con il Barca, ...

Roma : Polizia ferma ladri abili in furti d’auto con materiale da scasso : Roma: di origine bosniaca il terzetto di malviventi Roma – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Colombo, diretto da Ada Nitoglia, ha sequestrato del materiale da scasso ad una banda specializzata in furti d’auto e in appartamento. Un cacciavite modificato con applicata una punta da fresa, una centralina d’auto da sostituire ai veicoli da rubare ed altri attrezzi atti allo scasso. Questi gli oggetti posti sotto ...

Roma - metro B ferma : La metro B di Roma è ferma per un guasto tra le fermate di San Paolo e Castro Pretorio . L'Atac su twitter @InfoAtac riferisce che "sono attivi servizi di bus sostituivi tra la Basilica di San Paolo e ...

Scontri Liverpool - chi sono i due ultrà Romanisti fermati : Si chiamano Filippo Lombardi di 21 anni e Daniele Sciusco di 29 i due ultrà romanisti arrestati con l'accusa di tentato omicidio in relazione al ferimento del tifoso del Liverpool, ora in coma. I due, ...

Roma - pagano il tassista - poi lo aggrediscono per rapinarlo/ Fermati quattro minorenni nella capitale : Roma, pagano il tassista, poi lo aggrediscono per rapinarlo: Fermati quattro minorenni nella capitale in zona Marconi precisamente all'altezza di viale Grimaldi nella giornata di oggi.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 22:03:00 GMT)

Liverpool-Roma - tifoso dei Reds aggredito : è grave/ Video - 9 ultrà giallorossi fermati - 2 per tentato omicidio : Liverpool, nove tifosi della Roma fermati, due per tentato omicidio Video: tifoso dei Reds aggredito con una cinghia fuori dallo stadio Anfield Road: è grave.(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 20:22:00 GMT)

Scontri Liverpool - in coma un tifoso dei Reds. Fermati due ultrà della Roma : E' in coma, con gravi danni al cervello, Sean Cox, 53 anni, il tifoso d'origine irlandese del Liverpool aggredito fuori dalla stadio prima di Liverpool-Roma. A darne notizia i familiari ai media ...

Roma - follia a Liverpool : ferito un tifoso dei Reds - arresti e fermati Video : Notte nera in campo, serata nerissima fuori da Anfield. Mentre la Roma è uscita dalla prima semifinale con le ossa rotte, [Video]prima della partita i #Tifosi giallorossi si sono resi protagonisti di alcuni incidenti che hanno portato al ferimento di un tifoso del #Liverpool che si trova in gravi condizioni in ospedale. follia a Liverpool: scontri prima della partita, ferito gravemente un tifoso del Liverpool Ma cosa è successo prima della ...

ANFIELD - AGGREDITO TIFOSO LIVERPOOL : GRAVE/ Video - 9 Romanisti fermati : Uefa "scioccata - provvedimenti severi" : LIVERPOOL, due tifosi della Roma arrestati per tentato omicidio Video: TIFOSO dei Reds picchiato con una cinghia fuori dallo stadio ANFIELD Road prima del triplice fischio d’inizio(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 16:27:00 GMT)