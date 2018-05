La regola del doppio mandato ora rischia di devastare il M5s

Google Traduttore permetterà di regolare la velocità di riproduzione della traduzione : Google Traduttore riceve un nuovo aggiornamento che non sembra introdurre novità sostanziali ma che prepara la strada a un paio di funzioni interessanti. L'articolo Google Traduttore permetterà di regolare la velocità di riproduzione della traduzione proviene da TuttoAndroid.

Monza - varato il bon ton delle aree cani : ecco il regolamento : La giunta di Monza la settimana scorsa ha deliberato le regole per l'utilizzo delle aree cani: per quel che compete il Comune, ma anche - e soprattutto - sui doveri dei proprietari degli animali. ecco ...

Primo Maggio - i leader dei sindacati : 'Troppe irregolarità. Inaccettabile morire in nome del profitto' : Nel 1911, a causa di un incidente nel vicino bacino marmifero di Bettogli, persero la vita dieci persone. 'E il dramma - dice il segretario...

Vaccini - giornata clou : i presidi delle scuole dell'obbligo devono trasmettere alle Asl i dati degli alunni non in regola. Poi scatteranno le multe : In meno di sei mesi di applicazione della legge, la copertura è migliorata in quasi tutte le regioni italiane: in 11 su 21 è stato raggiunto l'obiettivo di...

WhatsApp - vietato agli under 16 a causa del nuovo regolamento europeo : La app di messaggistica istantanea WhatsApp ha aumentato a 16 anni, dai 13 attuali, l’età minima per l’utilizzo nell’Unione europea, in vista di un nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Rgdp). L’annuncio è arrivato sul sito web, in cui è precisato che fuori dall’Ue l’età resta invariata. In un post, WhatsApp attribuisce la decisione all’entrata in vigore il 25 maggio del Rgdp. Questo fissa a 16 anni l’età in cui i minori ...

“Senza vergogna”. GF - Simone Coccia l’ha fatta grossa. Occhi del pubblico sempre più puntati su di lui. Stavolta - però - ‘non si è regolato’… E sul web già volano le immagini del fattaccio : Sul fatto che le dimensioni contino o meno si discute ormai da tempo immemore, argomento per eccellenza da rispolverare soprattutto tra gli amici più intimi, lontano da orecchie indiscrete. Di sicuro hanno la loro importanza all’interno della casa del Grande Fratello, dove i siparietti a luci rosse sotto la doccia fanno da gradito intermezzo alle continue discussioni che già stanno animando la vita degli inquilini, mai come in questa ...

Controlli ambientali - localizzati una dozzina di siti irregolari nelle campagne del Catanzarese : Nel corso dell'intera giornata di ieri i militari della Compagnia Carabinieri di Girifalco, unitamente a personale del Gruppo Carabinieri Forestale di Catanzaro e di Reggio Calabria, hanno effettuato ...

Hockey su ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : il regolamento della manifestazione. Come si accede alla Top Division? : L’Italia sarà impegnata da domenica a Budapest, nei Mondiali di Prima Divisione di Hockey su ghiaccio. Il torneo ha cadenza annuale e mette in palio i posti per accedere alla Top Division, vale a dire il Mondiale vero e proprio, quello che assegna il titolo iridato, che quest’anno si giocherà in Danimarca dal 4 al 20 maggio. L’Italia si trova nel Gruppo A di Prima Divisione, vale a dire il gruppo immediatamente sotto a quello ...

Pasta - soddisfazione dell’Aidepi per il regolamento UE sull’origine delle materie prime : “per i consumatori italiani non cambia nulla” : “Viene finalmente fissata una norma unica, valida per tutti i prodotti alimentari e in tutti i Paesi europei. Un’etichetta standard che, anche sull’origine, riguarda tutti i produttori europei e fornisce al consumatore le stesse informazioni. Questo va anche a vantaggio della competitività internazionale della Pasta italiana.” È il commento dei Pastai di AIDEPI, l’Associazione degli Industriali del Dolce e della Pasta Italiane, alla recente ...

Difetti del regolamento di Amici 2018 - dal meccanismo delle tre (lunghe) fasi alla scarsa importanza della giuria esterna : Il regolamento di Amici 2018 è tra gli elementi della nuova edizione del talent show che lasciano perplessi critica e telespettatori. Rinnovato nel format e nel cast, Amici di Maria De Filippi è ripartito lo scorso sabato 7 aprile: il programma è tornato alle origini, in diretta e senza direttori artistici, suddiviso in tre fasi ove i concorrenti si sfidano tra prove di canto e di ballo. Il regolamento di Amici 2018 prevede tre fasi, ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Irregolare il primo gol della Juventus» : ... 'Peccato perchè fino al gol di Mandzukic avevamo fatto una gara importante sotto l'aspetto dei contenuti - dice l'allenatore a Sky Sport - Forse c'è un'irregolarità sul primo gol: Cuadrado mette la ...

Villa San Giovanni - Giustra : 'grande soddisfazione per il nuovo regolamento che consentirà di divulgare i lavori del civico consesso' : ... allo stesso tempo, garantisse tanto il diritto di cronaca quanto la possibilità di vivere integralmente i lavori dell'assise comunale anche comodamente da casa. Partecipare alla vita amministrativa ...

Tumori : maggiori probabilità di cancro del retto distale nelle donne che consumano regolarmente carne rossa : Sono previsti oltre 2,2 milioni di nuovi casi di tumore del colon-retto in tutto il mondo entro il 2030. Studi precedenti hanno suggerito che mangiare molta carne rossa o carne trattata aumenta il rischio di tumore del colon-retto e si stima che circa 1 su 5 di questi Tumori nel Regno Unito sia collegato al consumo di questi alimenti. Tuttavia, le informazioni sono limitate su specifici modelli di alimentazione e il sito di comparsa del tumore ...