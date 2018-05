La psicologa | “La nostalgia di Dio porta alla depressione” | che aumenterebbe “la

meteoweb.eu

: @sbetz10 Tu ti stai preparando per fare la psicologa? - Ludoramb : @sbetz10 Tu ti stai preparando per fare la psicologa? - loraweb : Autodifesa comunicativa, un libro per difendersi dalle aggressioni verbali . Appuntamento domani alla biblioteca “V… - thnkspete1 : RT @chiaralaporella: Ogni volta che entro nella sala grande mi viene l'ansia perché so che dovrò fare la psicologa di qualcuno mangiando sa… -

(Di giovedì 3 maggio 2018) La nota psicoterapeuta Alessandra Lancellotti illustrerà venerdì 4 maggio in Vaticano,conferenza “L’altra dimensione del management” e all’indirizzo di Papa Bergoglio, come la “di Dio” portidepressione, come spiega esaurientemente la stessa nel suo ultimo libro “Cambiamente” edito da Itaca. La dottoressa Lancellotti denuncia l’rme di 40 milioni di depressi solo in Europa oggi e il male oscuro che porterebbe a tumori, fra le altre patologie. Alessandra Lancellotti evidenzia quindi lo slegamento dell’uomo moderno da Dio, dall’Entità superiore, un essere umano separatosi dsua natura stessa. Una società liquida quella attuale, dove non ci sono riferimenti valoriali definiti, ma una melassa di falsi idoli e un terreno fertile per il male oscuro e la malattia insita dell’uomo con la ...