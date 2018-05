La prova del cuoco | Antonella Clerici non lascerà il programma | cosa potrà fare ancora

Antonella Clerici NON lascia La prova del cuoco. E non è una fake news (Anteprima Blogo) : Avete letto bene, Antonella Clerici non lascia La Prova del cuoco. No, non è una fake news. C'è una spiegazione. È vero che dopo 18 anni non sarà più la conduttrice del cooking show mattutino di Rai1, ma il suo futuro professionale, tra un prime time e un altro, sarà ancora legato al programma. Infatti, stando a quanto apprende TvBlog, la Clerici vestirà il ruolo di consulente della nuova edizione de La Prova del cuoco. Lo farà in quanto ...

La prova del cuoco dolci : crostata alla frutta di Natalia Cattelani : Ricette La prova del cuoco, 3 maggio: la crostata alla frutta Giovedì ricco a La prova del cuoco. Antonella Clerici ha dato il via alla puntata odierna con la sfida degli chef sulle omelette per poi accompagnare Natalia Cattelani nella realizzazione della crostata alla frutta. Un dolce goloso con una base croccante di pasta frolla e una crema al formaggio dolce che non richiede cottura. Gli ingredienti necessari per preparare la base di pasta ...

La prova del cuoco – Puntata del 3 maggio 2018 – Le ricette di oggi. : Giovedì 3 maggio 2018, come ogni giorno, c’è solo un programma che dispensa consigli, ricette e divertimento, altro non può essere che La prova del cuoco che, oltre ad insegnare a cucinare ormai da quasi diciotto anni a milioni di persone, fa passare anche a chi lo segue un’ora e mezza serena, spensierata e di […] L'articolo La prova del cuoco – Puntata del 3 maggio 2018 – Le ricette di oggi. sembra essere il primo su Un Due ...

La prova del cuoco - Antonella Clerici conferma : “Dal primo giugno non ci sarò più - non è colpa di nessuno” : La notizia circola da qualche giorno e ora a darne conferma è la stessa Antonella Clerici. “L’unica cosa che mi sento di dire, perché non mi piace essere ipocrita, è che quello che leggete è vero: dall’1 giugno lascerò dopo 18 anni La prova del cuoco“, ha detto la conduttrice proprio durante il cooking show. Al suo posto, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, arriverà Elisa Isoardi. “La prova del ...

“Inaccettabile”. Addio Clerici - è bufera. Il cambio al timone a ”La prova del cuoco” non va giù ed esplode la violenta polemica : Rivoluzione negli studi di ”La prova del cuoco”. Dal prossimo autunno, infatti, non sarà più Antonella Clerici a presentare il popolare programma di cucina in onda su Raiuno. Al suo posto ci sarà Elisa Isoardi, che già nel 2008 l’aveva sostituita rimanendo poi al timone per un’altra stagione, fino alla primavera 2010. La conferma è arrivata direttamente dalla Clerici durante la puntata del 2 maggio. ”L’unica cosa che mi sento di dire ...

Antonella Clerici lascia la prova del Cuoco : Antonella Clerici dopo 18 anni lascia la conduzione del programma” La Prova del Cuoco”. La conduttrice ha confermato nella puntata in onda mercoledì 2 maggio 2018, che a settembre non sarà più al timone dello show. La Clerici ha voluto ringraziare tutto il suo affezionato pubblico che l’ha seguita per ben 18 anni; la prima puntata de la Prova del Cuoco risale infatti al 2 ottobre del 2000. “Grazie per tutto l’affetto. Mi sento davvero una di ...

Antonella Clerici - il commosso addio a La prova del cuoco : «C'è un tempo per ogni cosa ma...» : Oramai è ufficiale, Antonella Clerici lascia La prova del cuoco dopo 18 anni lunghi anni tra ricette, prove, gaffe, risate e lacrime. La conduttrice ha pubblicato un tweet commovente con cui si ...