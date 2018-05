La prova del cuoco | Antonella Clerici conferma | “Dal primo giugno non ci sarò più | non è

“Inaccettabile”. Addio Clerici - è bufera. Il cambio al timone a ”La prova del cuoco” non va giù ed esplode la violenta polemica : Rivoluzione negli studi di ”La prova del cuoco”. Dal prossimo autunno, infatti, non sarà più Antonella Clerici a presentare il popolare programma di cucina in onda su Raiuno. Al suo posto ci sarà Elisa Isoardi, che già nel 2008 l’aveva sostituita rimanendo poi al timone per un’altra stagione, fino alla primavera 2010. La conferma è arrivata direttamente dalla Clerici durante la puntata del 2 maggio. ”L’unica ...

Antonella Clerici lascia la prova del Cuoco : Antonella Clerici dopo 18 anni lascia la conduzione del programma” La Prova del Cuoco”. La conduttrice ha confermato nella puntata in onda mercoledì 2 maggio 2018, che a settembre non sarà più al timone dello show. La Clerici ha voluto ringraziare tutto il suo affezionato pubblico che l’ha seguita per ben 18 anni; la prima puntata de la Prova del Cuoco risale infatti al 2 ottobre del 2000. “Grazie per tutto l’affetto. Mi sento davvero una di ...

Antonella Clerici dà l'addio a La prova del cuoco/ Video - "E' una mia scelta" : rifiutata l'offerta della Rai : Antonella Clerici dà l'addio a La prova del cuoco il 1° giugno 2018: dopo 18 anni la conduttrice abbandona il celebre cooking show di Rai 1, "è una mia scelta"(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 13:27:00 GMT)

Spifferata bomba : perché la Clerici molla la prova del cuoco. Sembrava che la conduzione di un programma il sabato sera fosse una “promozione” ma le cose stanno in modo decisamente diverso. I motivi dell’addio di Antonella che fanno disperare la Rai : Antonella Clerici lascia “La Prova del cuoco” e questo, ormai, lo sappiamo tutti. Ma perché? Cosa è successo tra Antonella e la Rai? perché la rimpiazzano con Elisa Isoardi? La verità è diversa da come ci è stata posta… Sì, perché è stata la Clerici a mollare. È da tanto tempo che la Clerici fa sapere di voler ridurre i suoi impegni lavorativi per dedicarsi di più e meglio al compagno e alla figlia. L’unico modo per ridurre gli impegni ...

Antonella Clerici : «Lascio La prova del Cuoco per mia scelta» : «L’unica cosa che mi sento di dire perché non mi piace essere ipocrita è che quello che leggete è vero: dalL’1 giugno lascerò dopo 18 anni La Prova del Cuoco». A parlare è Antonella Clerici che, fra crêpes di melanzane e branzini all’acquapazza, commenta per la prima volta l’addio al programma che l’ha consacrata «regina del mezzogiorno», sorriso sincero della tavola degli italiani. «La Prova del Cuoco continua, è ...

