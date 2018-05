La Procura | Pamela violentata da Oshegale | ma il Gip non è d' accordo

Omicidio Pamela Mastropietro. La Procura : “Violentata da Oseghale”. Il Gip : “Non ci sono prove” : Secondo la Procura la 18enne romana sarebbe stata violentata prima di essere uccisa. Per il gip, tuttavia, questa ipotesi non è supportata da sufficienti indizi.Continua a leggere

Il Procuratore di Macerata : "Pamela Mastropietro venne violentata da Oseghale mentre era sotto l'effetto di eroina" : Pamela Mastropietro venne violentata da Innocent Oseghale mentre era in condizioni fisiche menomate per l'assunzione di eroina. Lo sostiene il procuratore della Repubblica di Macerata Giovanni Giorgio anche sulla base dei risultati degli esami del Ris che hanno evidenziato un rapporto sessuale completo tra i due. Il gip di Macerata Giovanni Maria Manzoni ha invece ritenuto non vi fossero gravi indizi di colpevolezza per tale accusa, ipotizzando ...

MACERATA - PAMELA MASTROPIETRO : "DNA IGNOTO NON AFRICANO"/ La Procura : 'È un soggetto estraneo all'inchiesta' : Omicidio PAMELA MASTROPIETRO, MACERATA: Pm 'dna IGNOTO, uomo non africano'. Intercettazioni choc tra nigeriani in carcere 'Oseghale doveva mangiarla'.

”Uccidere? Un gioco da bambini”. Omicidio Pamela Mastropietro - l’intercettazione choc. Il Procuratore rende pubblica la frase e la ricostruzione da brividi del delitto : chi finisce nei guai : Non sono chiuse le indagini sull’Omicidio di Pamela Matropietro, la giovane romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata. Il procuratore di Macerata Giovanni Giorgio ha reso noto uno stralcio delle intercettazioni che sono state fatte in questo periodo e che potrebbero essere un punto cardine dell’indagine. ”Questa è una cosa da bambini, abbiamo già fatto cose terribili. Oseghale avrebbe dovuto far sparire il cadavere ...

Pamela - restano in carcere i nigeriani Lucky e Awelima. Oseghale : 'Sono stato io' - ma Procura smentisce : restano in carcere Desmond Lucky e Lucky Awelima, 22 e 27 anni, due dei tre nigeriani arrestati con l'accusa di aver concorso a uccidere e smembrare la 18enne Pamela Mastropietro a Macerata il 30 ...