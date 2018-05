La primavera eterna di Ali Smith

vanityfair

(Di giovedì 3 maggio 2018) «Nella stessa equazione, se hai l’amore hai anche la morte». Quando le chiedo di spiegarmi meglio queste sue bellissime parole, Alidice: «No, perché le ha capite già». Aliè una pura, e ha una mente bellissima. A dirlo è stato un critico del New York Times in occasione dell’uscita di Autunno (pubblicato in Italia da Big Sur). Oltre che un «capolavoro», lo hanno definito «il primo romanzo post-Brexit», anche se il suo concepimento risale a venti anni fa quando, che è stata nominata la migliore scrittrice inglese vivente (la seguono Hilary Mantel, Zadie, l’ultimo Nobel, Kazuo Ishiguro, ed Eimear McBride), aveva avuto l’idea di scrivere un ciclo di libri sulle stagioni. Il risultato inatteso del referendum per l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea è stata la miccia: Alisi è messa a scrivere furiosamente, seguendo in diretta gli avvenimenti e ...