La prima volta in rosa dell' Accademia di Israele | Realizziamo un sogno

Basket - FIBA Europe Cup 2018 : vince la Reyer Venezia! prima volta storica. Avellino lotta ma si arrende anche al ritorno : La Reyer Venezia ha vinto la FIBA Europe Cup. Si tratta del primo storico trionfo Europeo, giunto dopo aver battuto la Sidigas Avellino anche nella gara di ritorno, con il punteggio di 81-79. La partita è stata lottatissima, ma alla fine il +8 dell’andata ha pesato. Gli ospiti ci hanno provato, hanno lottato, ma il massimo vantaggio è stato “solo” di +5, giunto peraltro nelle fasi iniziali dell’incontro. A fare la partita ...

Astronomia : scoperta per la prima volta un’atmosfera ricca di elio in un pianeta alieno : Per la prima volta è stata scoperta un’atmosfera ricca di elio in un pianeta alieno: la ricerca è stata pubblicata su Nature, e condotta da ricercatori dell’Università di Exeter, guidati da da Jessica Spake. La massiccia presenta di elio è stata rilevata grazie a una nuova tecnica che si basa sulla radiazione infrarossa. Gli esperti, grazie al telescopio Hubble, hanno studiato il pianeta “WASP-107b“, che ha le dimensioni ...

Tennis - WTA Praga 2018 : Jasmine Paolini per la prima volta ai quarti. Battuta in due set la slovacca Schmiedlova : Primi quarti di finale della carriera a livello WTA per Jasmine Paolini. La 22enne di Castelnuovo Garfagnana continua nel suo momento magico ed entra tra le migliori otto del torneo di Praga dopo la netta vittoria con la slovacca Anna Karolina Schmiedlova, numero 86 del mondo, in due set con il punteggio di 6-3 6-1 dopo un’ora e un quarto di gioco. Non inizia bene la partita per Paolini, che perde subito il servizio, ma l’azzurra ...

Justin Bieber alla sua mostra Steps To Stardom per la prima volta : la visita a sorpresa con i nonni (foto) : La visita di Justin Bieber alla sua mostra Steps To Stardom, aperta lo scorso 18 febbraio allo Stratford Perth Museum in Ontario. L'obbiettivo della mostra, aperta proprio nella città natale dello stesso Bieber, è quello di far conoscere al meglio la popstar di Baby e celebrare la sua carriera quasi decennale, attraverso un percorso tra ricordi, premi ed oggetti che hanno accompagnato Justin Bieber durante l'ascesa al successo. A ...

Bossetti uscirà dal carcere : per la prima volta gli è stato concesso un permesso Video : Per la prima volta #Massimo Bossetti, anche se solo per poche ore, potra' uscire dal carcere. La Corte di assise d'appello di Brescia ha concesso al muratore bergamasco di poter presenziare ai funerali della madre, Ester Arzuffi, deceduta due giorni fa all'ospedale [Video] di Ponte San Pietro a causa di un male incurabile all'eta' di 71 anni. Il funerale della madre dell'uomo, condannato in appello all'ergastolo nel luglio del 2017 per ...

Primo maggio - a Torino la prima volta dei rider Foodora. E davanti a Eataly scatta la protesta : “Sfruttamento” : Per la prima volta a Torino i rider di Foodora hanno partecipato al corteo del Primo maggio (leggi l’inchiesta sui lavoratori del food delivery). Durante il corteo i rider insieme ad altri precari hanno sanzionato una delle sedi di Eataly per protestare contro l’utilizzo della pitattaforma del sistema di consegne e dell’alternanza scuola-lavoro L'articolo Primo maggio, a Torino la prima volta dei rider Foodora. E davanti a Eataly scatta la ...

Bossetti uscirà dal carcere : per la prima volta gli è stato concesso un permesso : Per la prima volta Massimo Bossetti, anche se solo per poche ore, potrà uscire dal carcere. La Corte di assise d'appello di Brescia ha concesso al muratore bergamasco di poter presenziare ai funerali della madre, Ester Arzuffi, deceduta due giorni fa all'ospedale di Ponte San Pietro a causa di un male incurabile all'età di 71 anni. Il funerale della madre dell'uomo, condannato in appello all'ergastolo nel luglio del 2017 per l'omicidio di Yara ...

“Ho venduto la verginità per un milione”. Cosa è successo dopo : la prima volta di questa ragazza - che ha scatenato un putiferio social dopo la scelta di mettere in vendita il suo corpo. I retroscena dell’incontro con ‘l’acquirente’ lasceranno molti di voi a bocca aperta : Il suo era uno dei tanti casi che in questi ultimi mesi avevano fatto discutere il web, la storia di una ragazza che decide di pubblicare in rete un annuncio dove spiega, senza troppi giri di parole, di voler mettere all’asta la propria verginità, concedendosi per una notte di passione al miglior offerente. Ora però ecco arrivare un retroscena a sorpresa nel racconto fatto dalla ventenne Jasmine, originaria di Parigi, che attraverso ...

Sicilia : Savarino (Db) - per la prima volta portiamo isola in contesto europeo : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) – “Confermato con atti concreti l’impegno preso da #diventerabellissima di dare priorità ai giovani ed al lavoro. E’ stato, infatti, approvato un emendamento da noi proposto (prima firmataria onororevole Savarino) che mira alla formazione di qualità, al rientro delle intelligenze in Sicilia ed al raccordo con le imprese Siciliane. Non potevamo restare inerti davanti alla crisi che colpisce ...

Sicilia : Savarino (Db) - per la prima volta portiamo isola in contesto europeo : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) - "Confermato con atti concreti l'impegno preso da #diventerabellissima di dare priorità ai giovani ed al lavoro. E' stato, infatti, approvato un emendamento da noi proposto (prima firmataria onororevole Savarino) che mira alla formazione di qualità, al rientro delle int

Sicilia : Savarino (Db) - per la prima volta portiamo isola in contesto europeo : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) – “Confermato con atti concreti l’impegno preso da #diventerabellissima di dare priorità ai giovani ed al lavoro. E’ stato, infatti, approvato un emendamento da noi proposto (prima firmataria onororevole Savarino) che mira alla formazione di qualità, al rientro delle intelligenze in Sicilia ed al raccordo con le imprese Siciliane. Non potevamo restare inerti davanti alla crisi che colpisce ...

Gigi Hadid e Zayn Malik : avvistati insieme per la prima volta da quando si sono lasciati : Zigi are back? The post Gigi Hadid e Zayn Malik: avvistati insieme per la prima volta da quando si sono lasciati appeared first on News Mtv Italia.

Volley - Monza si qualifica alla Challenge Cup! prima volta in Europa per i brianzoli - Padova si arrende : Monza giocherà la Challenge Cup 2019 di Volley maschile, la terza competizione continentale per importanza! I brianzoli hanno sconfitto Padova per 3-2 (21-25; 25-21; 25-18; 23-25; 15-10) nella Finale secca dei playoff per il quinto posto e volano in Europa per la Prima volta nella loro storia. Il Gi Group ha espugnato la Kioene Arena con una prestazione coriacea e festeggia al termine di una stagione che si era rivelata sottotono con il decimo ...

Che Poesia al terminal crociere : il gigante di Msc per la prima volta a Ravenna : Ha fatto scalo oggi, 29 aprile, al terminal crociere di Porto Corsini la nave Poesia della flotta Msc. È stata la prima volta che il gigante da 3.500 passeggeri e mille membri di equipaggio ha toccato ...