LA MATASSA | SU CANALE 5 Info streaming del film con Pino Caruso oggi | 3 maggio 2018

Stasera in tv 3 maggio : LA MATASSA - film su Canale 5 con Ficarra e Picone : Giovedì 3 maggio su Canale 5 va in onda il film del 2009 La MATASSA, diretto da Giambattista Avellino, Salvatore Ficarra, Valentino Picone. Protagonisti gli stessi Ficarra e Picone con una bella e brava Anna Safroncik (che ricorderete, tra le altre produzioni a cui a preso parte, come interprete di Centovetrine e Le tre rose di Eva). Ecco la trama sinottica ufficiale del film commedia: Due cugini sono figli di fratelli che si odiano e per questo ...