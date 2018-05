La mancata riforma dei vitalizi e il granchio del M5s su Repubblica

SCUOLA/ I "maestri" analfabeti - frutto di una riforma mancata : Hanno fatto notizia i candidati maestri analfabeti in Friuli. Accade in tutti i concorsi. Perché non spostare l'attenzione sulle strutture che li vogliono così? GIUSEPPE BERTAGNA(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ Aspiranti maestri bocciati al concorso? Sono i frutti della pedagogia del "poverino", di G. LauretanoSCUOLA/ Settima indagine Pisa, dove va a sbattere il politically correct, di T. Pedrizzi