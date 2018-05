La mafia uccide solo d’estate 2 terza puntata | trama e anticipazioni 10 maggio 2018

cubemagazine

: Questa sera, ore 21:25 su Rai Uno, altre due puntate de 'La mafia uccide solo d'estate' - La serie!… - pif_iltestimone : Questa sera, ore 21:25 su Rai Uno, altre due puntate de 'La mafia uccide solo d'estate' - La serie!… - RaiPlay : 'Noi con questa serie smitizziamo il mito della Mafia' A stasera con la prima de #LaMafiaUccideSolodEstate capitol… - Raiofficialnews : 'Ne sono successe tante di cose e tutto è iniziato più o meno così...' Torna la famiglia Giammarresi: la 2^ stagion… -

(Di giovedì 3 maggio 2018) LA. Il terzo appuntamento con la fiction di Rai 1 va in onda giovedì 10in prima serata. Dopo il successo della prima stagione continuano le avventure della famiglia Giammarresi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING LaLa2. Lorenzo riesce a superare il concorso per entrare in Regione grazie all’aiuto dell’amica Marina. Pia continua ad essere gelosa, ma quando il marito le comunica la bella notizia ne resta molto felice. Tanto che in famiglia regna finalmente la pace. Ma non dura molto, infatti Marco sceglie di non confessare a Angela la verità. La giovane, rimasta incinta, non sapendo come potersi permettere un bambino ha abortito clandestinamente. Quando i genitori del ragazzo scoprono la verità, Angela ...