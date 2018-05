La lettera aperta del fratello di Meghan Markle | Caro Harry | sei in tempo | lascia

Milano - licenziata dopo un tumore scrive una lettera aperta a papa Francesco : La 53enne che ha perso il lavoro presso il Piccolo Cottolengo di Milano si è rivolta al Pontefice chiedendo un intervento per riavere l'occupazione, "che vivo...

La morte di Avicii - lettera aperta della famiglia : Non poteva più andare avanti : Avicii "non poteva più andare avanti". A dirlo, in un comunicato, la famiglia del dj che ha rotto il silenzio ad alcuni giorni dalla morte, avvenuta il 20 aprile. "Era una fragile anima artistica in cerca di risposte a domande esistenziali - scrive la famiglia -, un perfezionista estremo che lavorava e viaggiava a un ritmo talmente alto da avere uno stress enorme. Quando ha smesso di fare tour voleva trovare un equilibrio per essere felice e ...

Musica. Avicii - lettera aperta famiglia : 'Non ne poteva più' : Stoccolma, 26 apr. , askanews, Lo svedese Avicii, uno dei dj più famosi al mondo morto venerdì ad appena 28 anni, 'Non ne poteva più' e 'voleva la pace'. Lo ha scritto la sua famiglia in una lettera aperta, in cui lascia capire pur senza dirlo esplicitamente che il giovane ...

Amici 2018 - la mamma di Biondo replica con una lettera aperta alle accuse di Heather Parisi : “linciaggio mediatico” : Amici 2018, la madre di Biondo contro la showgirl americana Heather Parisi: “linciaggio mediatico”. Nell’ultima puntata di Amici il serale si è sviluppata una stuzzicante querelle tra la ballerina Heather Parisi e il rapper Biondo. Il ragazzo alunno di Amici il talent di Maria De Filippi non brilla certo per originalità, dal momento che imita le movenze e il look di Justin Bieber, che indubbiamente è l’idolo delle ragazzine. Amici 2018, la madre ...

CNT (Coordinamento nazionale TFA) : lettera aperta al senatore Pittoni : Egregio sen. Pittoni, a scriverLe è il direttivo dell’associazione CNT (Coordinamento nazionale TFA), in qualità di rappresentanti di una categoria, gli abilitati TFA, che si trova indirettamente coinvolta nella questione dei diplomati magistrale. In primo luogo, vorremo fare presente che l’unico “merito” dei suddetti diplomati è quello di aver ottenuto una misura cautelare in sede […] L'articolo CNT (Coordinamento nazionale TFA): ...

Adele fan di Rihanna da sempre - con la lettera aperta su TIME i fan sognano un duetto : Un'entusiasta Adele fan di Rihanna fa sognare il pubblico delle due popstar: su richiesta della rivista TIME, la raffinata interprete inglese ha scritto un testo sulla diva barbadiana, considerata dalla testata una delle 100 persone più influenti al mondo. Uno scritto che somiglia ad una lettera aperta, una dichiarazione d'amore nei confronti della cantante di ANTI, ora impegnata nella lavorazione del nono album in studio nonché sempre dedita ...

Il decano don Renzo Boscarol srive una lettera aperta sul caso del Centro Islamico : Tenere conto della tradizione musulmana multisecolare che non ama distinguere religioni, tradizioni, cultura, vita sociale e politica, è decisivo; così come non è utile incoraggiare forme di ...

Milan - lettera aperta del presidente Yonghong Li : 'Torniamo grandi' : Un tecnico che gode della mia stima incondizionata, del supporto della dirigenza, di tutte le persone del Milan e, ne sono sicuro, dei tifosi rossoneri di tutto il mondo. Abbiamo affrontato un ...

Milan - lettera aperta di Li Yonghong : importanti indicazioni sul club rossonero : Milan, lettera aperta di Li – “Cari tifosi, sono molto emozionato di festeggiare il nostro primo anno insieme. Molte cose sono successe in questi dodici mesi. La scorsa estate abbiamo finalizzato con vera passione l’investimento finanziario più importante nella storia del club, dando vita a un team giovane, talentuoso e ambizioso, guidato da Rino Gattuso, un allenatore passionale e carismatico. Un tecnico che gode della mia stima ...

Promuovere viaggi in treno : lettera aperta a Doris Leuthard : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

lettera aperta al direttore de La Repubblica - : ... Ds, e poi nel Pd ha portato gruppi dirigenti sempre meno formati alla politica e senza più Frattocchie , o Camilluccia se vuoi, a trarre ispirazione, ma purtroppo anche l'unica loro formazione, dal ...

Diritto alla salute - lettera aperta al M5s. Come pensate di tutelare i cittadini? : Il prossimo 7 aprile sarà la Giornata Mondiale della salute indetta dall’Organizzazione mondiale della sanità. Il Diritto alla salute è un Diritto fondamentale di tutti gli esseri umani, sancito anche nella nostra Costituzione all’art. 32 – “La Repubblica tutela la salute Come fondamentale Diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti” – e, secondo quanto recita il 2° ...

Modica - lettera aperta a Musumeci sulla sanità : Il consigliere comunale Tato Cavallino ha scritto una lettera aperta al presidente della Regione, Musumeci. Chiesto un intervento urgente

SILVIO MUCCINO/ “Nel cinema ci sono mille filtri - il libro invece è una lettera aperta” (Verissimo) : Silvia Toffanin accoglierà nel suo studio di Verissimo l’attore, regista e scrittore SILVIO MUCCINO, da poco nelle librerie con il suo ultimo romanzo ‘Quando eravamo eroi’.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 03:15:00 GMT)