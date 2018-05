La legge sui giochi d' azzardo creerà un mercato nero gigante

La legge sui giochi d'azzardo "rispetta la volontà popolare" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Alfano : 'L'Austria ha deciso di fermare la legge sui consolati' : Dopo le proteste italiane di mercoledì, l'Austria ha bloccato l'iter legislativo della legge sui consolati. "Apprendiamo con soddisfazione - ha detto il ministro degli Esteri italiano, Angelino Alfano ...

Alfano annuncia : l'Austria ha ritirato la legge sui consolati : La norma avrebbe permesso ai cittadini altoatesini di chiedere protezione consolare all'estero ai consolati austriaci

Angelino Alfano : "L'Austria ritira la legge sui consolati" : "Apprendiamo con soddisfazione che dal ministero degli Esteri austriaco è giunta notizia del ritiro del disegno di legge sull'Alto Adige" che riguardava l'apertura dei consolati austriaci agli altoatesini di lingua tedesca e ladina. "L'iter del procedimento legislativo è stato, infatti, bloccato". Lo annuncia il ministro degli Esteri Angelino Alfano."Lo stop a questo testo - osserva Alfano - è la giusta risposta all'impegno ...

16/04/2018 - legge sui vaccini obbligatori - l'opera "Il Decreto" al Sant'Antonio : Con loro si avvia la narrazione volta a rafforzare, in tutto il suo sviluppo e fino ai nostri giorni, l'importanza del progresso e della scienza, quest'ultima umile interrogante della realtà che da ...

Svastiche e scritte razziste sui muri della scuola : il giudice li condanna a leggere libri : Una sentenza che ha fatto discutere la piccola comunità di Ashburn, in Virginia: il giudice ha condannato i vandali a leggere un libro al mese per un anno. Fra i titoli scelti, “Il buio oltre la siepe” di Harper Lee.Continua a leggere

Intesa Sanpaolo - la leggenda della generosa rinuncia alle garanzie dello Stato sui bond veneti : Le banche venete, Intesa Sanpaolo e i bond garantiti dallo Stato: ovvero come fare di una non-notizia una vera e propria fake news. Ad alzare la palla è un comunicato stampa del “gruppo bancario leader in Italia” e a schiacciarla in faccia ai lettori è una buona quota della stampa italiana, Corriere della Sera in testa: “Intesa rinuncia alla garanzia di Stato – titola il quotidiano di Via Solferino – Con la mossa si estingue un ...

“La mia vita…”. Shannen Doherty - il messaggio choc. I fan dell’amata attrice restano sconvolti : ciò che ha fatto sapere la “Brenda” di Beverly Hills 90210 sui social è esattamente ciò che nessuno avrebbe voluto leggere. La paura dilaga : Una brutta bestia, il cancro. Davvero brutta. Perché ti illude. Ti fa credere di essere guarito e poi ti dà il colpo di grazia mettendoti di fronte alla realtà. Capita spesso. Ed è capitato anche a lei, Shannen Doherty che lo scorso autunno, tutta felice e sorridente, aveva annunciato al suo pubblicato di stare bene. Molto meglio, comunque, rispetto al periodo precedente. Per chi non lo sapesse, Shannen Doherty, alias la Brenda di Beverly Hills ...

Caso dj Fabo - il governo si costituisce davanti alla Consulta : 'Resti la legge contro l'istigazione al suicidio' : Il ministero di Giustizia precisa che l'intervento non è contro Marco Cappato ma concerne la legittimazione della norma che potrebbe essere interpretata in modo non conforme ai principi costituzionali ...

Il governo italiano difenderà davanti alla Corte Costituzionale la legge che vieta il suicidio assistito : Il governo italiano uscente, guidato dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, ha deciso di costituirsi parte del procedimento che si terrà davanti alla Corte Costituzionale per difendere la legge che vieta il suicidio assistito. La Corte Costituzionale si esprimerà su The post Il governo italiano difenderà davanti alla Corte Costituzionale la legge che vieta il suicidio assistito appeared first on Il Post.

