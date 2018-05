La Finale Europea di PES League World Tour 2018 si disputerà questo weekend : I migliori giocatori della PES League si sfideranno sabato 5 maggio 2018 a Berlino per conquistarsi un posto alle PES League World FINALS che si terranno questa estate.PES League World Tour 2018 EUROPE ROUND è il penultimo evento di questa stagione e rappresenta l'ultima opportunità per ottenere l'accesso alle World Finals. I fan di PES avranno la possibilità di non perdersi neanche un match del torneo grazie alla diretta in streaming che ...