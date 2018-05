La Fed e i dazi affaticano le Borse Asia

Apple dà la scossa al Nasdaq ma occhio a Fed e dazi : Sono comunque buone le indicazioni sull'economia giapponese arrivate stanotte: l'indice sulle aspettative dei direttori degli acquisti delle aziende dei servizi e della manifattura è salito il mese ...

Dazi - Orsini - Federlegno - : servono politiche industriali extra-Ue : Milano, , askanews, - "Il nostro dovere è accompagnare le nostre aziende in mercati stabili e sicuri e quindi anche qui siamo preoccupati per le condizioni geopolitiche". A dirlo il presidente di ...

Fed - i dazi distruggono il lavoro. Imprese preoccupate : E' quanto rileva il Beige Book , il rapporto sulle condizioni dell'economia a stelle e strisce, compilato dalla Federal Reserve e che servirà nel corso della prossima riunione del Federal Open Market ...

Fed - Beige Book : guerra commerciale e dazi spaventano aziende - paura per aumento prezzi : L'economia degli Stati Uniti continua a crescere a un ritmo tra il modesto e il moderato, ma la Federal Reserve mette in evidenza la minaccia di una guerra commerciale condotta a colpi di dazi doganali. ...

Fed : bene prospettive Usa - ma timori dazi : 22.24 Le prospettive per l'economia americana restano "positive", ma le aziende sono preoccupate per i dazi. Lo indica la Fed nel Beige Book, basato sulle informazioni raccolte nei 12 distretti in cui è presente. Il rapporto sull'economia mette inoltre in evidenza le difficoltà delle aziende a riempire posti di lavoro vacanti, soprattutto per le occupazioni altamente specializzate. Si teme un "ulteriore aumento" dei prezzi, soprattutto per ...

Monito della Fed a Trump «I dazi sono un pericolo» : Cinzia Meoni La Federal Reserve lancia l'allarme sui rischi che una guerra commerciale può rappresentare per l'economia statunitense: il Monito, che suona con un avviso a Donald Trump nella conduzione della guerra commerciale con la Cina, emerge dalle minute dell'ultima riunione del Fomc. Dove una «forte ...

