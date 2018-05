La famiglia Cox ringrazia | ' Una solidarietà travolgente'

Roma-Liverpool : famiglia Cox ringrazia : ... ringrazia per i messaggi di solidarietà ricevuti dai supporter dei Reds, dalla comunità locale, da tante persone in giro per il mondo e in particolare dalle due società. Lo si legge in una nota ...

Sean Cox - la famiglia : 'Condizioni ancora critiche' : TORINO - La famiglia di Sean Cox , il 53enne tifoso irlandese del Liverpool aggredito da alcuni ultrà della Roma prima della semifinale d'andata di Champions , ringrazia per i messaggi di solidarietà ...

Roma : “preghiamo per Sean Cox e la sua famiglia” : “Questo per noi non è il momento di parlare di calcio. Le nostre preghiere sono per Sean Cox e per la sua famiglia”. La Roma prega per Sean Cox, il 53enne tifoso del Liverpool in coma in seguito agli incidenti prima delle semifinale d’andata di Champions League tra i Reds e i giallorossi di martedì scorso. “Il suo recupero e la sicurezza di tutti i tifosi che assistono a una partita di calcio sono le uniche cose che ...

Campidoglio : “condanna per episodi Liverpool - vicini a Cox e famiglia” : Con 30 voti favorevoli, l’assemblea capitolina ha approvato all’unanimità la mozione, presentata dalla consigliera del M5S Sara Seccia come prima firmataria, per prendere le distanze dai fatti di violenza avvenuti lo scorso 24 aprile a Liverpool in occasione della semifinale d’andata di Champions League Liverpool-Roma, condannando in maniera ferma, severa e risoluta l’aggressione del tifoso dei Reds, Sean Cox. La mozione ...

famiglia Cox "siamo sconvolti - speriamo" : Vogliamo che il mondo sappia che Sean è un uomo perbene che adora il Liverpool ed è venuto soltanto per vedere la sua squadra del cuore". Secondo quanto riportato dal 'Sun', Cox è in coma ...

La famiglia Cox : 'Sconvolti da quello che è successo' : ...presto come una famiglia in Irlanda per trascorrere del prezioso tempo insieme - si legge nel comunicato emesso dai familiari e diffusod alla polizia del Merseyside - Vogliamo che il mondo sappia che ...